O Shakhtar Donetsk vai continuar a ser orientado por um português, apesar da saída de Paulo Fonseca para a Roma. Luís Castro, que esta temporada terminou no quinto lugar da liga portuguesa ao comando do Vitória de Guimarães, foi esta quarta-feira oficializado como sucessor do técnico que levou o Shakhtar à conquista de três dobradinhas consecutivas.

Luís Castro assinou por duas temporadas, no que será a sua primeira experiência no estrangeiro. Para os cofres do Vitória deve seguir um milhão de euros, valor definido pelo conjunto vimaranense para aceitar libertar o treinador, ainda que alguns fatores possam influenciar esse número - como a possibilidade de Dodô, lateral-direito brasileiro, continuar em Guimarães por empréstimo do Shakhtar, ou mesmo outros jogadores chegarem à cidade-berço provenientes do gigante ucraniano.

Antes do Vitória minhoto, Luís Castro passou pelos bancos de Águeda, Mealhada, Estarreja, Sanjoanense, Penafiel (onde se estreou na I Liga, em 2004/05), FC Porto (sete anos como coordenador da formação e três épocas na equipa B, com passagem de alguns meses no conjunto principal em 2013/14, após demissão de... Paulo Fonseca), Rio Ave e Chaves.