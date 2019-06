Um jovem português, de 25 anos, é procurado em Londres, por crimes de agressão. A Polícia Metropolitana de Londres partilhou esta quarta-feira de manhã imagens do suspeito.

Omar dos Reis é acusado de alegadamente ter executado um ataque em que estrangulou uma mulher como a agrediu com uma vassoura. O ataque foi feito em junho do ano passado.

A Polícia Metropolitana de Londres apelou, através de um comunicado publicado no site oficial, a todos os que tivessem informações sobre o suspeito ou o seu paradeiro para entrarem em contacto com as autoridades

O suspeito "tem as duas orelhas furadas e cabelo preto curto. Tem ainda duas tatuagens com estrelas na clavícula com aproximadamente 12 centímetros de altura", descreveu a polícia.