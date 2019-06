Muito pouco se sabe ainda sobre o possível carro que a Tesla tenciona lançar. A ideia é que este consiga atingir sem dificuldade os 600km de autonomia.

Elon Musk, CEO da marca, afirmou que não vai passar muito tempo até se conseguir vender um carro com 640km de autonomia. Numa reunião com acionistas da empresa, o CEO expôs que a ideia de lançar um carro ainda mais potente do que os que estão agora disponíveis, é para avançar.

Atualmente a marca tem no mercado um modelo que atinge os 590km. O Model S é o mais rápido.

A Tesla é conhecida pelos seus carros elétricos, de alta potência.