Não adianta dizermos que somos saudáveis quando depois vamos ao supermercado e mais de metade das compras que fazemos vêm de países tão distantes que alguns produtos demoram muitas horas ou semanas a chegar às prateleiras, isto sem contar com o tempo que levaram até embarcarem desses lugares.

As frutas e vegetais começam a perder nutrientes a partir do momento da colheita e essa é uma das razões para, sempre que possa, eleger produtos locais. Além disso, são mais frescos, deliciosos e económicos, e ainda ajudamos o ambiente e contribuímos para a economia local. E esta é aquela altura do ano em que os produtos locais estão no seu melhor e que tento tirar o melhor proveito de cada um deles.

E porque o tempo foge, a ideia é sempre optar por receitas simples, deliciosas e práticas – a desta semana está cheia de nutrientes e também tem um toque de África.

PUDIM RAW DE BANANA DA MADEIRA & MALAMBE

Ingredientes

• 1/2 copo de castanhas de caju cru previamente demolhadas durante a noite

• 3 bananas congeladas

• 3 bananas

• 200 ml de leite de vegetal

• 1 colher de chá de malambe (baobab) em pó

• 2 tâmaras medjool descaroçadas

• Framboesas frescas para servir ou outra fruta a gosto

• Canela em pó para polvilhar (opcional)

Método

Coloque todos os ingredientes no processador de alimentos e vá lentamente adicionando o leite enquanto bate, até atingir uma consistência homogénea.

Pode servir de imediato ou manter no frio uma a duas horas antes de servir. Sirva com seu topping de eleição.

Notas:

. Se tiver um processador potente não precisa de deixar as castanhas de molho.

. Eu gosto de adicionar as castanhas no final para manter uma textura mais crocante.

. Pode adicionar mais tâmaras para adoçar mais; eu prefiro polvilhar com canela.