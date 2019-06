Atual líder da categoria Turismos 1, Ricardo Gomes quer reforçar essa posição através do seu Mitsubishi Lancer Evo X agora que regressa a um traçado que descobriu em 2016.

Com a vitória na inaugural Rampa da Penha (Guimarães) e mais um pódio conquistado na Rampa Internacional da Falperra, Ricardo Gomes é o líder incontestado dos Turismos 1 no Campeonato de Portugal de Montanha da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), ocupando por outro lado terceiro lugar absoluto da categoria Turismos.

“Disputei esta rampa em 2016 e sei que tem um dos traçados mais técnicos da Montanha, é quase um troço de ralis”, afirmou esta quarta-feira ao Sol o piloto Ricardo Gomes, cujo Mitsubishi Lancer Evo X, é sempre preparado e assistido pela equipa Macominho Sport.

“O nosso início de temporada foi positivo e agora entramos numa fase da época em que teremos quatro provas em pouco mais de um mês, é preciso manter a rapidez e acumular o máximo de pontos para o campeonato, mas também evitar qualquer tipo de erros que possam comprometer as rampas seguintes”, salientou Ricardo Gomes, que durante o ano de 2018 se destacou na velocidade, não só em Portugal, como ainda em Jarama (Espanha).

“Acima de tudo, será um prazer regressar à Rampa de Santa Marta, que é um evento onde nos sentimos sempre muito acarinhados e que envolve verdadeiramente toda aquela bela região duriense”, acrescentou Ricardo Gomes, neste regresso à modalidade de montanha.

Organizada pelo Clube Automóvel da Régua, a Rampa de Santa Marta tem uma extensão de 3,2 quilómetros, com uma inclinação média de 5,7 graus e o seu programa desportivo começa sábado, com as primeiras sessões de treinos às 14h30, estando a primeira subida de prova marcada para as 16h30, enquanto no domingo as subidas de treinos começarão pelas 10h00 e as derradeiras subidas de prova estão agendadas para as 12h00 e as 13h00.