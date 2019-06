Britney Spears e Jason Alexander

55 horas

Uma noiva de calções de ganga e boné? Foi assim que Britney Spears casou com o seu amigo de infância numa capela em Las Vegas, em 2004. Mas as coisas não correram bem: 55 horas depois, a cantora deu entrada com um pedido de anulação do matrimónio. “Britney Spears não teve noção das implicações das suas ações, tornando-se assim incapaz de manter o casamento”, lê-se na declaração entregue pelos representantes da artista nos serviços competentes. No mesmo ano, Britney voltou a casar, desta vez com o rapper Kevin Federline. Divorciou-se em 2007.



Nicolas Cage e Erika Koike

4 dias

O ator e a maquilhadora namoravam desde 2018. Em março deste ano decidiram dar o nó, mas as coisas não parecem ter corrido muito bem. Isto porque quatro dias depois da cerimónia, em Las Vegas, o casal avançou com os papéis para o divórcio. Segundo a imprensa, o matrimónio vai ser dissolvido porque o ator casou sob o efeito de álcool. Além disso, a maquilhadora tem também cadastro por violência doméstica contra um ex-marido e uma queixa de tentativa de estrangulamento de uma vizinha, factos que o ator desconhecia na altura do casamento. Apesar de tudo, o casal parece estar feliz: a imprensa revela que, apesar de estarem divorciados, Cage e Koike continuam a namorar.



Carmen Electra e Dennis Rodman

9 dias



A atriz e a antiga estrela da NBA eram conhecidos por gostarem de se divertir na noite e participarem nas festas mais extravagantes. Numa madrugada de novembro de 1998, possivelmente depois de uma dessas celebrações, o casal decidiu dirigir-se a uma capela em Las Vegas e casar. Nove dias depois, Rodman deu entrada com um pedido de divórcio no qual eram usados termos com “fraude” e “falta de sensatez”. “O conselho que dou a todas as pessoas é que não se casem em Las Vegas”, disse, mais tarde, Carmen Electra à revista People.



Eddie Murphy e Tracey Edmonds

2 semanas

Primeiro dia de 2008, numa praia na Polinésia Francesa. Mas o que parecia ser um casamento de sonho rapidamente se transformou num enlace amaldiçoado: segundo a imprensa, vários convidados que permaneceram na ilha após a cerimónia ouviram o casal discutir durante a noite de núpcias. A cerimónia não teve caráter vinculativo nos EUA, país onde o ator e a empresária se preparavam para oficializar o matrimónio. No entanto, apenas duas semanas após o casamento de sonho no paraíso, Eddie e Tracey separaram-se.



Sinéad O’Connor e Barry Herridge

18 dias

Horas depois de a cantora e o psicoterapeuta terem dado o nó em Las Vegas, em dezembro de 2011, começaram a surgir os problemas. “Apenas três horas depois da cerimónia, o casamento foi minado pelo comportamento de algumas pessoas que faziam parte da família do meu marido”, escreveu Sinéad O’Connor no seu blogue, confirmando que tinham vivido apenas sete dias juntos e que tinha “terminado o casamento” quando percebeu que o seu companheiro era “demasiado boa pessoa para o fazer”.



Drew Barrymore e Jeremy Thomas

29 dias



Eram duas da manhã quando o barman britânico pediu a atriz de 19 anos em casamento, numa rua de Los Angeles, em 1994. Horas depois, estavam casados. Mas os momentos românticos duraram pouco tempo e o casamento rapidamente chegou ao fim. Vinte e nove dias depois, Drew Barrymore deu entrada com um pedido de divórcio, alegando “diferenças irreconciliáveis”. A atriz voltou a casar em 2001 com Tom Green, mas o matrimónio só durou um ano. Em 2012 casa-se com Will Kopelman, com quem esteve quatro anos.



Kim Kardashian e Kris Humphries

72 dias



A socialite vive atualmente um casamento feliz com o rapper Kanye West, com quem tem quatro filhos. Mas, antes disso, Kim Kardashian passou por dois matrimónios: um ficou para a história pelo seu imediatismo. Em 2011, a estrela norte-americana casou na Califórnia com o jogador da NBA Kris Humphries. Mas 72 dias depois, a socialite avançou com um pedido de divórcio, alegando “diferenças irreconciliáveis”. Na altura houve quem dissesse que o casamento não passou de uma manobra de marketing para promover o reality show da sua família, Keeping Up with the Kardashians.



Nicolas Cage e Lisa Marie Presley

3 meses



O ator parece ser dado a casamentos... curtos. Em 2002, Cage casou com a filha de Elvis Presley numa cerimónia no Havai, no 25.º aniversário da morte do “Rei”. Mas as coisas não correram muito bem: três meses depois do enlace, o ator pediu o divórcio. Cage afirmou que Lisa Marie era muito ciumenta e controladora - o casal nunca chegou a viver debaixo do mesmo teto porque nem sequer concordavam em relação ao sítio onde gostariam de iniciar a vida de casados. “Lamento dizer isto, mas a verdade é que não devíamos ter casado”, admitiu Presley.