Entre os dias 1 e 6 de junho a GNR da Madeira, em colaboração com a Autoridade Regional da Atividades Económicas, e com a PSP, realizou várias ações de fiscalização no âmbito de uma operação anti-contrafação nas localidades de Santa Cruz, Funchal e Ribeira Brava.

Segundo a GNR, na sequência das fiscalizações realizadas “os militares apreenderam um total de 6271 artigos contrafeitos, avaliados em 45. 750 euros”. Entre os artigos apreendidos estavam peças de vestuário, artigos desportivos, perfumes, relógios e carteiras.

Ainda durante a mesma operação foram detetados pelos militares 16 crimes por contrafação e cinco por tráfico de droga. Foram também elaborados três autos de contraordenação por “falta de afixação de regras de segurança e por falta de indicação de menções obrigatórias na rotulagem em língua portuguesa”.

Em comunicado a GNR “salienta que tem-se verificado um aumento da contrafação de outro tipo de produtos além de peças de vestuário, como componentes eletrónicos, medicamentos, cosméticos, géneros alimentares e suplementos alimentares com efeitos prejudiciais para a segurança e saúde do consumidor”.