Cristiano Ronaldo foi o segundo desportista mais bem pago do mundo entre junho de 2018 e junho de 2019. De acordo com a classificação anual divulgada esta terça-feira pela revista Forbes, o futebolista português ganhou 96,3 milhões de euros.

À frente de CR7 está apenas Messi, com um rendimento de 112,2 milhões de euros. O pódio fica completo com o brasileiro Neymar, com rendimentos no valor de 92,7 milhões de euros.

Seguem-se nomes como o pugilista Saul 'Canelo' Alvarez (83 milhões de euros), e o tenista Roger Federer (82,5 milhões de euros).

O ranking foi criado pela Forbes há 19 anos, mas desde a sua existência a liderança foi dividida por apenas quatro desportistas – Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo e Messi, que alcança o pódio pela primeira vez.

Cristiano Ronaldo liderou a lista por duas vezes.

Serena Williams é a única desportista feminina a surgir na classificação da Forbes, com rendimentos anuais de cerca de 25,7 milhões de euros, que lhe valeram o 63.º lugar.

O ranking é composto por 100 nomes. Consulte aqui a lista