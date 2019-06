Marcelo Rebelo de Sousa apresentou esta terça-feira as suas condolências à família do dirigente do PCP Ruben de Carvalho.

“Jornalista e homem de cultura, defensor da liberdade desde jovem, deputado à Assembleia da República, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Ruben de Carvalho deixa um rasto de saudade em todos quantos tiveram o privilégio de partilhar a sua afabilidade de trato e reconhecer o seu empenhamento profundo na defesa das causas em que acreditava. À família enlutada e ao PCP apresento as minhas mais respeitosas condolências”, lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República.

Recorde-se que o dirigente comunista e organizador da Festa do Avante morreu na madrugada desta terça-feira aos 74 anos, no Hospital de Santa Maria em Lisboa.