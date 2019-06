O presidente dos sociais-democratas da Covilhã Luís Santos e o deputado do PSD Álvaro Batista assumiram publicamente, esta terça-feira, as candidaturas à Comissão Política Distrital do PSD de Castelo Branco.

"Há momentos em que temos de tomar decisões que podem mudar o futuro das nossas vidas. Tenho um passado ao serviço do nosso partido, mas é sobretudo no presente e no futuro que nos devemos concentrar. Por isso, assumo a decisão de ser candidato às eleições do dia 06 de julho de 2019", afirmou o Luís Santo numa carta enviada aos militantes do partido.

O candidato reforçou que este é o momento para fortificar o partido e sublinhou que o PSD deve ser uma força renovadora.

"Temos que voltar a lutar pelas nossas causas e princípios que sempre fizeram e queremos que continuem a fazer a diferença na região e no país. Quero criar uma onda renovadora dos nossos compromissos enquanto militantes, sem rodeios sobre o nosso posicionamento ideológico", asseverou.

Álvaro Batista referiu que avança para estas eleições no sentido de poder liderar um novo rumo para o PSD distrital. "Internamente, é uma candidatura pacífica. Não é contra ninguém. É um novo projeto que apresento aos militantes do partido para que eles possam escolher livremente quem é que neste momento entendem ter mais condições para liderar a distrital", assegurou.

Apesar de ter destacado o trabalho árduo realizado no passado, o deputado recordou que os resultados do partido no distrito não têm sido positivos. "Do meu ponto de vista, é importante alterar a estratégia de comunicação e a forma de ligação do partido às pessoas. É importante que o PSD volte a liderar todas as legítimas expectativas das pessoas que residem no distrito e que têm sido muito mal tratadas pelo atual Governo, sem que a voz do PSD se tenha feito ouvir condignamente", apontou.

As eleições para a Comissão Política Distrital do PSD Castelo Branco estão marcadas para 6 de julho.