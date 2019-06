Uma das maiores dificuldades do trabalhador é conciliar o trabalho com a família, no entanto, uma empresa de desenvolvimento de software no Porto decidiu tentar acabar com isso e incentivar os seus colaboradores a ter filhos.

A ITSector oferece 500 euros a todos os colaboradores da empresa por cada filho que tenham e desde 2015, a iniciativa já beneficiou 56 trabalhadores." É, no fundo, uma demonstração simples do quanto queremos promover o bem-estar e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, reconhecendo a importância desta dimensão na nossa vida e no nosso bem-estar”, conta Maria Inês Domingues, diretora de recursos humanos da empresa ao Dinheiro Vivo.

A ITSector foi fundada em 2005 e, em Portugal, tem, além do Porto, escritórios em Lisboa, Braga Aveiro e Bragança. A empresa tem, também, escritórios na Alemanha, Polónia, Angola Moçambique e Quénia.