O governo revelou que os atacantes cercaram a aldeia e atearam fogo às casas e aos animais, executando os habitantes que tentaram fugir.

Suspeita-se que o ataque violento faça parte do confronto existente entre os Fulas e os Dogon, dois grupos étnicos rivais. Respetivamente, o primeiro dedica-se à criação e ao comercio de gado e o segundo são agricultores tradicionais.

“As questões terroristas do jihadismo misturaram-se com as tensões entre as comunidades sobre o acesso à terra, água e pastagem”, declarou o consultor do Programa África da Chatham House, Paul Melly, ao Al Jazeera.

Um dos sobreviventes do ataque à aldeia Dogon confirmou à Agence France-Presse que “cerca de 50 homens fortemente armados chegaram em camiões e motas”. E acrescentou: “A algumas pessoas foi-lhes cortada a garganta, os depósitos de cereais e de gado foram incendiados. Ninguém foi poupado – mulheres, crianças, idosos”.

As tensões cresceram desde que uma milícia Dogon foi responsabilizada pelo massacre na aldeia dos Fulas, Ogossagou, em março deste ano. Morreram cerca de 135 pessoas.

“Este país não pode ser liderado por um ciclo de vingança e vingança”, disse o Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, à televisão pública ORTM, da Suíça.