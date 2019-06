Um sismo de magnitude 3.8, na escala de Richter, foi registado esta manhã, em Sagres, no Algarve.

O sismo sentido no Cabo de São Vicente, foi registado pelas 9h27, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Mas este não foi o único ponto português a tremer nas últimas horas. A terra também se mexeu durante esta madrugada, em Sesimbra e em Cinfães, com magnitude de 1.4 e 0.8 respetivamente.

No oceano, perto do Faial, Açores, houve um sismo, com uma magnitude de 2.1, pelas 10h30.