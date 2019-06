Uma avioneta aterrou ontem de emergência na A12, no Pinhal Novo, embatendo contra três veículos (dois no sentido sul/norte e um no sentido norte/sul) que circulavam naquela autoestrada e provocando um ferido ligeiro. Apesar do susto, dois dos veículos envolvidos acabaram por continuar viagem, uma vez que os estragos foram ligeiros.

O alerta foi dado pouco passava da hora de almoço, o aparelho tinha saído cerca das 15h do aeródromo de Torres Novas e tinha como destino a Tojeira, Sintra.

Dentro da avioneta, uma Flyer Pelicano, seguiam duas pessoas – o piloto foi assistido no local não tendo de receber qualquer tratamento médico e a ocupante foi a vítima com ferimentos ligeiros que acabou por ter de ser transportada para o Hospital de São Bernardo, Setúbal, para ser observada por um médico.

À Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil confirmou ontem que o alerta deste acidente foi dado às 15h26, tendo sido deslocados para a A12 perto de duas dezenas de operacionais – dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, GNR e Brisa. Também o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) enviou uma equipa de investigadores para o local.

Segundo fonte dos bombeiros disse ontem no local do acidente, o piloto terá referido às autoridades que sentiu alguns problemas técnicos na aeronave e que foi por isso obrigado a aterrar em plena autoestrada.

Apesar dos estragos reduzidos, a via ainda esteve cortada durante algumas horas, dada a presença do ultraleve na estrada, bem como os trabalhos para a remoção da viatura mais afetada.

Os últimos dias têm sido pouco positivos para a aviação em território nacional. No domingo, menos de 24 horas antes – a queda de uma aeronave em Leiria provocou a morte a duas pessoas. O acidente aconteceu no Aeródromo de Leiria José Ferrinho – o aparelho caiu pouco antes das 17h tendo deflagrado de seguida um incêndio, que acabou por se alastrar a uma zona de árvores.

Desde o início do ano registaram-se já cinco acidentes aéreos.