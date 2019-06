Não andar com joias na rua, evitar locais e horas desertas, não ostentar objetos de valor na praia, usar cofres em casa e nunca dormir com as janelas abertas. A GNR começou hoje a fazer um conjunto de ações de sensibilização, dirigidas aos turistas, sobre procedimentos de segurança durante o seu período de férias que, dadas as indicações, foge à ideia de que Portugal é um país seguro. A operação termina na sexta feira.

“Esta iniciativa tem um cariz marcadamente preventivo e, como tal, será intensificado o policiamento de proximidade nas zonas de maior densidade populacional, promovendo o contacto com os cidadãos, sensibilizando-os para adoção de comportamentos para prevenir os potenciais riscos e perigos da criminalidade associada ao turismo”, explica a GNR, adiantando que se pretende ainda “reforçar a corresponsabilização de todos os parceiros nacionais e locais ligados ao setor do turismo, na promoção da segurança e na proteção dos direitos de todos os turistas”.

Entre os conselhos para quem anda a pé destaca-se ainda: “Usar roupa que tenha bolsos interiores com fecho, de forma a dificultar o furto por carteiristas”. Já para quem está em casas térreas aconselha-se a “nunca deixar objetos de grande valor à vista”.

Quando se abandona o carro, diz a GNR, deve-se certificar “que este ficou trancado e com os vidros fechados” e nunca “tirar objetos do habitáculo para a mala do veiculo (deverá fazê-lo antecipadamente)”. Também para a praia, os turistas deverão levar “o mínimo indispensável”.