A laranja tem um ano: 1974. Ainda era a branco e preto para nós que tínhamos o Mundial da Alemanha em casa, pela televisão, mas era mecânica como muitas outras não voltaram a ser, especialmente a de 2006, outra vez na Alemanha, a Holanda anti-Holanda, conduzida por uma das minhas maiores desilusões em três décadas de andar pelo mundo atrás desta coisa do pontapé na bola que é, ao fim ao cabo, o jogo mais apaixonante alguma vez inventado pelo homem, um tal Marco van Basten, rasteirinho e ordinário como um fadista barato do Cais do Sodré que era capaz de levar escondida na meia, suspeito eu, a sua navalhita velhaca.

A gente via o Cruyff e o Neeskens, o Rep e o Krol, o Kaizer e o Resenbrink a preto e branco, mas sabíamos que eles eram laranja, muito laranja, tal como os colávamos nas cadernetas de cromos, nesse tempo em que até os cromos dos Mundiais eram novidade. Convenhamos que equipar de laranja é um atrevimento e poucos se atreveram, até hoje, a jogar com camisolas cor de laranja. Tivesse a Holanda de 1974 a banalidade do exótico Zaire e a laranja não teria, certamente, o charme único que hoje tem. E, por falar em Zaire, recordei-me de Mwepu, frente ao Brasil. Lembram-se? Não? Eu conto, eu conto. Estava o Rivelino a preparar-se para marcar um livre direto com aquele pé canhão com que a natureza o abençoou, o árbitro Rainea, da Roménia, apitou para autorizar o remate e, desvairado, Mwepu saiu da barreira numa correria louca até à bola, aplicando-lhe um daqueles biqueiros de a levar para lá das bancadas. Houve quem se risse, houve quem sorrisse, Rivelino ficou meio apoplético, Rainea mostrou o competente amarelo a Mwepu e este, de braços abertos, reclamando da injustiça. Na BBC, o famoso relatador John Motson, que tem uma série de livros publicados sobre futebol, soltou uma frase assassina que hoje em dia lhe valeria uma carga de sarilhos: “A bizarre moment of African ignorance”.

Mwepu reconheceria mais tarde que estava convencido que o apito do árbitro dava direito a uma espécie de concurso para ver quem chegava primeiro à bola, e assim pudemos assistir a um lance que talvez nunca mais se repita, seja onde for.

“OranGe” Desviei-me da laranja, mas enfim, foi por uma boa razão. Depois do Mundial de 1938, a Holanda desapareceu do mapa do universo do futebol até ao início dos anos 70, e o motivo é simples: durante várias décadas, o profissionalismo esteve absolutamente proibido e isso justifica o terrível atraso competitivo dos seus clubes e da sua seleção. Depois vieram o Feyenoord e o Ajax e toda aquela constelação abracadabrante de rapazes magros de cabelos compridos que jogavam num estilo inconfundível, sempre em movimento, e pareciam ter nos olhos o brilho especial de quem tem um prazer absoluto naquilo que está a fazer. A Holanda de 1974 podia ser, para nós, uma laranja a branco e preto, mas mudou a nossa forma de ver o jogo. Eu vi-o sempre a cores.

E era laranja! Sabíamos que era de um total atrevimento laranja. Tão total como o futebol que saiu da ideia peregrina de um homem chamado Rinus Michels, que tive o prazer de conhecer, muito depois, e de poder conversar com ele sobre a sua forma de encarar o sistema por si criado e desenvolvido.

A laranja não é laranja por acaso, claro está, é laranja porque essa é a cor da casa real de Orange-Nassau, família de Guilherme i, O Taciturno, que comandou a revolta contra a colonização espanhola e criou os Países Baixos. Laranja é, sobretudo, uma demonstração de orgulho, de identidade. Laranja, a cor pátria que os adeptos holandeses fazem questão de espalhar por onde vão, visíveis como nenhuns outros no meio de toda aquela garridice, de toda aquela explosão berrante que quase faz doer os olhos quando se juntam, aos milhares, nas bancadas dos estádios, como aconteceu na quinta-feira, em Guimarães, e ontem, no Porto.

A partir de 1974, a cor de laranja tornou-se um símbolo. Um símbolo de alegria e de desfaçatez. Um símbolo revoltoso, também, porque dentro daquelas camisolas jogavam rapazes que revolucionavam a ordem estabelecida. E que, sob o comando do capitão Johan Cruyff, se revoltavam igualmente contra as próprias regras que a federação holandesa lhes impunha, como foi com o caso Adidas. Exigindo recompensação pelo investimento financeiro que a marca alemã fazia na seleção da Holanda, Cruyff boicotou as três riscas. Na maior parte dos jogos, as mangas da sua camisola só exibiam duas e o emblema dos calções ficava escondido por debaixo de uma faixa de adesivo. A Holanda de 1974 equipava de laranja e as três riscas negras corriam ao longo dos braços. Não de Cruyff. Ele decidiu usar outro modelo. As três riscas eram laranja pelo que só ficavam duas listas negras visíveis. Era o seu protesto. Diferente, sempre diferente, tanto no que fazia com a bola nos pés como na maneira de pensar e atuar.

Não era uma laranja amarga e doce, como na canção do meu bom amigo Fernando Tordo, mas era certamente um poema. E hoje temos por ele gomos de saudade. Cruyff, esse, era o cavalo à solta. Uma passagem para o breve, breve instante da loucura.

Há quem diga que não existe genialidade sem loucura. Talvez Cruyff tivesse essa loucura própria dos génios que o fazia, de repente, no meio da sua cavalgada apressada e livre, esconder a bola por detrás do calcanhar, tombando o adversário, para caminhar triunfante para a alegria do golo. A forma como na final, frente à Alemanha, em Munique, saiu da gigantesca teia de passes que os companheiros haviam montado para disparar por entre a defesa alemã e ser derrubado por Vogts, logo no primeiro minuto da partida, era elucidativa da sua forma de agir. Era a laranja-de-repente. “Minha ousadia, meu galope, minha rédea/ Meu potro doido, minha chama/ Minha réstia de luz intensa, de voz aberta/ Minha denúncia do que pensa/ Do que sente a gente certa/ Em ti respiro, em ti eu provo/ Por ti consigo esta força que de novo/ Em ti persigo, em ti percorro/ Cavalo à solta pela margem do teu corpo...” Fernando, desculpa a apropriação, mas vem tudo tão a calhar.

A laranja perdeu Cruyff e, para mim, nunca mais será a laranja absolutamente mecânica e genial construída à sua volta. Perdeu Cruyff, mas não perdeu, tirando uma ou outra triste exceção, como a de 2006, quando, em Nuremberga, o seu treinador, um tipo mal educado e sem nível que fora um jogador absolutamente supino, ordenou o massacre de Cristiano Ronaldo perpetrado por um carniceiro chamado Boularouz, e resolveu transformar um jogo com tudo para ser inesquecível numa inesquecível guerra sem quartel, na qual foi batido em toda a linha pela valentia e tranquilidade de uma seleção portuguesa que tinha um grupo fantástico de jogadores decididos a serem campeões do Mundo. Estive lá e vi, por dentro, lado a lado com eles. Não foram campeões do Mundo, serão sempre, todos eles, campeões da vida.

Van Basten, laranja brilhante em 1988, desapareceu como treinador e deu a possibilidade de a laranja voltar a ser a laranja da qual todos os que gostam de futebol também gostam. Voltou a uma final de um Mundial, em 2010, perdeu-se com o fim de uma geração, ressuscitou noutra e cá esteve, em Portugal, finalista outra vez, querendo jogar o jogo que os mestres lhe ensinaram no tempo do branco e preto.

Teremos sempre uma dívida por pagar para com a Holanda de 1974. Nunca se vira nada assim. Uma ousadia, uma aventura; uma coragem de correr contra a ternura. No final, veio a derrota. E nós, ainda miúdos, sentimos essa derrota como a derrota da nossa equipa, a derrota dos nossos. A derrota desse poema feito de gomos de saudade. A palavra certa é: obrigado.