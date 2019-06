Compras coletivas

Agregadores

Preço depende da procura Os agregadores de compras coletivas apresentam serviços/produtos que são vendidos com um determinado desconto na base de que aqueles irão ser comprados por um número preestabelecido de consumidores. Um dos mais conhecidos é o Forretas.com, onde pode encontrar quase tudo com descontos que podem ultrapassar os 90%. Também pode recorrer ao Clube Fashion, que aposta em campanhas “de curta duração” com descontos que podem variar entre os 30% e os 80% face aos preços de loja. A maioria das promoções diz respeito a conhecidas marcas de roupa e de cosmética.

Sites de descontos

Recorra à net

Sites Também aqui a oferta é variada e, na maior parte dos casos, pode encontrar descontos num leque de ofertas que vão desde restaurantes a viagens, passando pela área da saúde ou do fitness. Se procura apenas preços mais baixos na hotelaria, então o Booking pode ser uma das opções. Basta indicar a zona em que pretende o alojamento e escolher o que mais se adequa às suas necessidades. Já o site Vouchersapo, por exemplo, oferece promoções em eletrodomésticos, jogos de futebol, oficinas de automóveis e as mais variadas atividades culturais. Outra alternativa é recorrer ao site Odisseias. Mas há muitos mais.

Cupões

Os “pais” dos descontos

Folhetos promocionais Quem não se lembra de ver a oferta de descontos em cupões nas mais variadas revistas ou em embalagens dos próprios produtos? Os cupões podem ser mesmo encarados como os “pais” dos descontos.

Agora é mais frequente encontrar esses descontos nos folhetos dos hipermercados ou em vales que podem ser abatidos no valor da compra ou acumulados no cartão da grande superfície para serem descontados mais tarde. Não se esqueça, no entanto, de que no caso dos folhetos promocionais existe um prazo para beneficiar do preço reduzido.



Blogues especializados

Vales e folhetos

Vales de desconto Na internet e nas redes sociais é possível encontrar alguns blogues que são verdadeiros especialistas em promoções. É o caso do blogue “Poupadinhos e com Vales” que, além de disponibilizar vales de desconto e divulgar passatempos de marcas, partilha ainda receitas económicas e de reaproveitamento de alimentos. Outro exemplo é o “Caça Promoções”, que divulga folhetos promocionais dos vários hipermercados e partilha “revistas de imprensa” - dando conta das promoções publicadas em jornais ou revistas -, além de publicitar passatempos lançados pelas mais variadas marcas.

Bancos

Cartões dão pontos e milhas

Devolvem valor A grande maioria dos cartões de crédito dão pontos que podem ser trocados por produtos ou serviços. Também é comum acumular milhas que podem ser trocadas por passagens aéreas, dormidas em hotéis ou outros benefícios, como seguros de viagem e acesso a salas VIP em aeroportos. Não se esqueça no entanto que, na maioria dos casos, estes pontos e milhas apresentam prazo de validade que pode variar entre um e cinco anos. Há também cartões de crédito que devolvem uma percentagem do valor da despesa, mas isso normalmente só se aplica a gastos a partir de determinado valor.



Gasolineiras

Pagar menos para abastecer

Descontos por litro É comum obter descontos por litro no caso de apresentar um cartão de associado a qualquer empresa, banco ou instituição. Cada petrolífera tem a sua rede de parcerias e as reduções podem variar entre os seis e os dez cêntimos por litro. Abastecer a determinado dia da semana ou fim de semana também pode fazer diferença no momento de pagar e há casos em que é permitida a acumulação de descontos através de promoções cruzadas. Mas a palavra de ordem praticamente comum a todas é: poupar mais no momento em que vai abastecer.



Cartões de lojas

Leque variado na oferta

Pontos Nas lojas, o universo de reduções é maior e mais variado. Há ofertas para todos os gostos, que podem ir desde refeições ou café grátis - quando atingir o décimo café, por exemplo - até à oferta de descontos em perfumarias e lojas de roupa. Outra alternativa passa por acumular pontos no cartão que podem ser depois trocados por descontos. Há quem ofereça o desconto do IVA. Tudo é permitido, depende da aposta da marca.



Ginásios. Mensalidades reduzidas



Inscrições mais baratas As promoções nos ginásios são as mais variadas. Há casos em que são feitas reduções de preço na inscrição consoante o peso ou os centímetros de cintura, e outros em que a mensalidade do ginásio é mais barata se fizer a inscrição com mais pessoas. Pode também optar por ginásios low-cost, que cobram mensalidades que começam nos 5,50 euros, mas o valor pode subir consoante o uso. Este tipo de ginásios consegue manter preços baixos porque o cliente apenas paga o que usufrui. Nalguns casos não é necessário pagar taxa de inscrição nem existe fidelização.