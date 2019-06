Uma aeronave tocou esta segunda-feira em três carros que seguiam na A12, na zona de Pinhal Novo, ao fazer uma aterragem naquela via.

O alerta foi dado às 15h26. Segundo fonte dos bombeiros no local, em declarações à RTP, o acidente fez pelo menos um ferido. A vítima estava a acompanhar o piloto da avioneta.

Segundo a imprensa, apenas um automóvel ficou imobilizado. Nenhuma as pessoas que seguiam nas viaturas ficaram feridas.

No local esteve uma Viatura de Emergência Médica do Barreiro e bombeiros do Pinhal Novo, num total de 18 operacionais e seis viaturas.

Portanto acabou de aterrar uma avioneta no meio da A12 pic.twitter.com/9vkz8PNB6k — Luís F ⍩ (@LuisTuga46) June 10, 2019

Fonte do Comando da GNR, citada pelo Observador, diz que o acidente se registou ao quilometro 11,5. e que a avioneta chocou contra o separador central - as asas é que colidiram com as viaturas que ali circulavam.

O trânsito está a circular normalmente.

Em atualização