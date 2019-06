Basílio Hora, presidente da câmara de Sintra, eleito pelo PS, defendeu, em entrevista ao semanário SOL, que a geringonça devia acabar e acredita que as eleições europeias deram um sinal de que a maioria absoluta está ao alcance dos socialistas. “Sou muito favorável a que o PS tenha uma maioria absoluta nas próximas eleições. Muito favorável”, afirma.

Para o autarca de Sintra, a maioria absoluta do PS permitirá ao próximo Governo “fazer as reformas que têm que ser feita” e António Costa deve entrar nestas eleições “anunciando as reformas que vai fazer e como as vai fazer”.

Basílio Horta comenta ainda os resultados eleitorais do PSD e do CDS nas eleições europeias e considera que “a direita está realmente numa crise profunda” e tem cometidos erros graves nos últimos anos. “Estão numa crise por erros próprios, alguns deles com gravidade, e que necessitavam de uma reflexão muito séria sobre o que tem sido o percurso destes dois partidos desde a formação do Governo do PS. Há ali uma amargura que nunca deixou de existir e isso reflete-se em muitas posições que foram tomadas. O CDS assume posições de um radicalismo que para um fundador do partido são excessivas e despropositadas. E o eleitorado manifestou-se”, diz o fundador do CDS.

O cavalo de Madonna O presidente da câmara de Sintra comenta a polémica com Madonna por causa da gravação de um vídeo. Basílio Horta conta que sofreu pressões “ao mais alto nível” para deixar entrar um cavalo no palácio da Quinta Nova da Assunção, na vila de Belas. “Demos-lhe as facilidades todas e ficámos muito contentes de ter a Madonna entre nós. A certa altura, quis pôr um cavalo dentro do palácio, seguindo pela entrada para um salão. Um cavalo tem 300 ou 400 quilos e estaria em cima de um chão de Madeira do século XIX, que tem uma almofada de ar por baixo. Chegámos ao ponto de fazer um estudo para saber o impacto que tinha o cavalo e é verdade que estragava todo o soalho. Portanto foi impossível que a senhora visse o seu pedido satisfeito. A senhora levou a mal e irritou-se”, conta o autarca.

recandidatura em sintra Basílio Horta cumpre o segundo mandato à frente da autarquia de Sintra e não fecha a porta a uma nova candidatura. “Para que isso aconteça são necessárias várias coisas. Primeiro que o PS continue a apoiar-me, se o PS me quiser continuar a apoiar é evidente que não recusaria, segundo é necessário que tenha saúde, terceiro é necessário que tenha vontade”, diz o autarca, garantindo que já exerceu vários cargos, mas nunca esteve “num lugar em que sentisse tanta responsabilidade”.