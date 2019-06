Portugal é o primeiro vencedor da Liga das Nações! A seleção portuguesa venceu a Holanda por 1-0 na final da primeira edição, disputada em solo luso (Estádio do Dragão), com o golo de Gonçalo Guedes aos 60 minutos a revelar-se decisivo. É a segunda conquista da história do futebol sénior nacional, depois do Campeonato da Europa em 2016 - ambas com Fernando Santos ao leme.

O conjunto nacional entrou em campo para o jogo de todas as decisões com três alterações em relação ao onze que defrontou (e derrotou) a Suíça na meia-final: além de José Fonte, que substituiu o lesionado Pepe no centro da defesa, Fernando Santos apostou ainda em Danilo para o lugar de Rúben Neves, com Gonçalo Guedes a render João Félix.

Num jogo equilibrado, as reais ocasiões de perigo ficaram para a segunda parte. A primeira logo aos 51', com Rui Patrício a negar as intenções de Wijnaldum, e depois na sequência de um pontapé de canto em que Rúben Dias e José Fonte se acabam por atrapalhar e permitir a defesa de Cillessen. Até que chegou o golo: Bernardo Silva (provavelmente o melhor em campo na final) conduziu o contra-ataque rápido pela esquerda e tocou atrasado para Gonçalo Guedes. Quando toda a gente esperava que o avançado do Valência passasse para Cristiano Ronaldo, que se encontrava solto de marcação, Guedes disparou para a baliza holandesa; Cillessen ainda tocou no esférico, mas não conseguiu impedir que este se encaminhasse para as suas redes.

Ainda houve mais oportunidades dos dois lados, mas o resultado não mais se viria a alterar. Quando Undiano Mallenco, árbitro espanhol que fez aqui o último jogo da carreira, apitou pela última vez, a euforia disparou: a primeira Liga das Nações de sempre ficou mesmo em Portugal.