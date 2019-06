A queda de uma aeronave, este domingo, no aeródromo José Ferrinho, em Leiria, causou a morte aos dois ocupantes.

De acordo com a informação avançada ao i por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta foi dado pelas 16h58 e foram de imediato deslocados para o local nove veículos e 23 operacionais - entre bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e PSP.

A queda da aeronave provocou, posteriormente, um incêndio numa zona de mato, onde caiu a avioneta, que acabou por ser extinto por volta das 18h30. No local, segundo informações avançadas pelo CDOS de Leiria, as duas vítimas mortais – um homem de 67 anos e outro de 41 anos – foram encontradas carbonizadas. Os dois ocupantes da aeronave eram instrutor de pilotagem e aluno e “estavam a fazer um voo de rotina”, avançou o CDOS.

O aeródromo José Ferrinho situa-se entre Leiria e Figueira da Foz, na estrada nacional 109 - percurso que se mantém cortado.

Segundo site da Proteção Civil, estão no local 21 bombeiros, apoiados por oito viaturas. Até ao momento, ainda não são conhecidas as causas do acidente.

Dez acidentes em dois anos

Este acidente não é caso isolado e é já o segundo este ano. O último acidente registado aconteceu em março, na zona de Varge, Bragança, e provocou a morte aos dois ocupantes – um jovem piloto da TAP e um conhecido empresário de Bragança, também piloto.

Só no ano passado registaram-se três acidentes com aeronaves em território nacional. No final de 2018, a 15 de dezembro, um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica caiu na zona de Valongo, distrito do Porto, e causou a morte aos quatro ocupantes. Na altura, as questões de visibilidade, de segurança e de capacidade de resposta foram analisadas, mas o relatório final ainda não foi divulgado. Recorde-se que foram precisas cerca de sete horas para localizar os destroços do helicóptero do INEM e duas horas para que uma equipa fosse mobilizada até ao local.

Em Ponte de Sor, Portalegre, também a queda de um avião ligeiro de instrução provocou a morte ao piloto que dirigia o aparelho – um paquistanês de 20 anos. Mais a sul, em Portimão, um homem de 49 anos morreu na sequência da queda de um paramotor.

Em 2017 registaram-se mais casos – um total de cinco. Um dos acidentes mais mediáticos aconteceu na Costa da Caparica, em Almada, quando um piloto foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência em plena praia – e em época balnear –, provocando a morte a um homem e uma criança - ambos atingidos pela aeronave. Também o ano de 2015 ficou marcado por este tipo de acidentes – foram cerca de 13 – e em todos se registaram vítimas mortais.