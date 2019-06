Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, em 2018, cada habitante em Portugal consumiu, em média, 117,4 quilos de carne. Este número equivale a cerca de 300 gramas (dois bifes) por dia.

Ao todo, o consumo de carne chegou, em 2018, às 1.210.000 toneladas.

Segundo o INE, a carne de porco é a mais consumida: no ano passado, cada habitante consumiu 44,7 quilos deste tipo de carne. A nível nacional, foram consumidas 460.000 toneladas de carne suína.

A carne de animais de capoeira surge em segundo lugar, com cada português a comer 42,8 quilos num ano (441.000 toneladas a nível nacional). No ano passado, cada português comeu ainda 20,4 quilos de carne de vaca (210.000 toneladas no total). A carne de ovinos e caprinos aparece no quarto lugar da lista (2,5 quilos por cada português e 26.000 toneladas no total).

Em 2017, Portugal produziu 889.400 toneladas de carne - Cerca de 50% é feita na zona centro do país, 25% no Alentejo e os restantes 25% distribuídos pelo resto de Portugal.