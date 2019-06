O preço dos combustíveis baixa significativamente esta segunda-feira. Trata-se de uma descida histórica, provocada pela queda das cotações do petróleo nos mercados internacionais.

Esta quebra irá significar uma poupança considerável para os portugueses, principalmente para os que usam gasolina. Após meses consecutivos com subidas nos preços, esta semana arranca com uma descida abrupta – são pelo menos sete cêntimos na gasolina e três a quatro no gasóleo, escreve o site ECO.

Estes valores não anulam todos os aumentos praticados nos últimos tempos, mas já representam uma poupança na altura de atestar o depósito – no caso da gasolia, trata-se de uma poupança de 70 cêntimos em dez litros. No caso de um depósito cheio, pode chegar aos 3,85 euros, considerando que este chega aos 55 litros.

Quanto ao diesel, esta atualização nos preços poderá traduzir-se numa poupança de 2,20 euros num depósito cheio, diz o mesmo site.