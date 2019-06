José Castelo Branco utilizou as redes sociais, este sábado, para manifestar a sua opinião sobre as últimas notícias da atualidade.

Através do Instagram, o socialite decidiu deixar uma mensagem a Vitor Constâncio, depois de ser noticiado que este havia autorizado Joe Berardo a levantar 350 milhões da Caixa Geral de Depósitos para comprar ações no banco rival o BCP, tendo omitido essa informação aos deputados no âmbito da comissão de inquérito – informação que Constâncio negou e disse “não ter memória”.

“Esta mensagem é para Portugal, diretamente para si doutor Vítor Constâncio. Acho inacreditável que o senhor não se lembre dos 350 milhões que emprestou ao senhor [José] Berardo”, começou por referir José Castelo Branco.

“Acho inacreditável, uma falta de respeito para todos os contribuintes, para todos os portugueses. Não se faz. Por amor de Deus, o senhor veja, pense e medite. Reze o terço”, acrescentou.

Mas José Castelo Branco não ficou por aqui. Depois de expressar na última semana o seu desejo em candidatar-se às próximas eleições legislativas, o socialite comentou ainda a polémica em torno da TAP e dirigiu uma mensagem a Miguel Frasquilho, presidente do Conselho de Administração da empresa.

“Senhor presidente da TAP, acho incrível o que se está a passar (…) Então o senhor dá prémios e a companhia apresenta um défice. Então, o que se passa?”, começou por dizer.

“Para já foi uma asneira brutal terem nacionalizado a companhia. Inacreditável, a TAP que era bem portuguesa e deixou de ser nossa”, acrescentou.

Recorde-se que esta semana foi dado a conhecer que, em 2018, a companhia aérea pagou bónus de 1,17 milhões de euros a 180 pessoas, apesar de ter registado um prejuízo de 118 milhões de euros.

“Portugal tem de voltar a ser um país decente, temos de acabar com a corrupção. Por isso, eu vou à luta e estou aqui”, rematou.