Parque Natural de Montesinho, Trás-os-Montes

Para as famílias que procuram uma viagem mais tranquila e afastar-se da confusão citadina, o Parque Natural de Montesinho é a escolha ideal. Situado na região de Trás-os-Montes, abarcando parte dos concelhos de Bragança e Vinhais, este é um dos maiores parques naturais portugueses e oferece uma das paisagens serranas mais bonitas do país. Durante o passeio existe a possibilidade de ver vários animais selvagens, como veados, corços e lobos e nos meses mais quentes, é possível ir ao banho com as crianças nos rios.

Entrada Livre

Museu Interativo do Chocolate, Viana do Castelo

O Museu Interativo do Chocolate, em Viana do Castelo oferece uma visita guiada às origens do chocolate. Através de tecnologia 3D e 4D é possível reviver a descoberta do cacau na América do Sul e perceber como se desenvolve a produção de uma perdição à escala global. Além de ver, é possível produzir o nosso próprio chocolate e levá-lo como recordação. Para dormir, o Hotel do Chocolate tem um quarto familiar bem dentro do espírito, com uma reprodução da casa de Hänsel e Gretel.

Preço: Adulto | €8,00

Criança (4-12 anos) | €6,00

Aberto: de terça a domingo das 10h às 18h.

World Of Discoveries, Porto

Este local não serve apenas para os pais que desejam que o filho seja um grande historiador. Conhecer a história do nosso país é importante e para fazê-lo de uma forma divertida, nada parece mais indicado do que o World of Discoveries, na cidade do Porto. Com a família a bordo de um pequeno barco e através da encenação de atores é possível viajar até à época dos Descobrimentos, conquistar Ceuta, passar o Cabo das Tormentas e descobrir países como o Brasil, a Índia e Timor.

Preço: Adulto | €14,00

Criança (4-12 anos) | €8,00

Aberto: Dias úteis | 10h00 às 18H00, Fim de semana e feriados | 10h00 às 19h00

Skiparque, Manteigas

O Skiparque em Manteigas proporciona às famílias a oportunidade se esquiar durante todo o ano. Existem pistas com diferentes inclinações tornando o espaço ideal tanto para iniciantes como para federados. Há diversos monitores espalhados pelo recinto para apoiar não só as crianças, mas também os adultos que querem fazer ski pela primeira vez. Além do desporto, o Skiparque dispõe de um parque de campismo e de uma praia fluvial para desfrutar durante o período de verão.

Carsoscópio, Alviela

O centro de Ciência Viva do Alviela, conhecido por Carsoscópio, é conhecido como a “maior casa de morcegos do país”. Localizado nos Olhos de Água do Alviela, perto de Alcanena, dispõe de diversas experiências. A principal é a visita às grutas onde habitam cerca de 5000 morcegos de 12 espécies diferentes, mas existem outras atividades. Por exemplo, é possível viajar até ao passado, recorrendo à realidade virtual e conhecer um pouco melhor os hábitos dos dinossauros.

Preço: Adulto | €4,50

Estudante) | €2,50

Aberto: Terça a Sexta | 10h00 às 18H00

Fim de semana e feriados | 11h00 às 19h00

Pilar 7, Lisboa

Esta é uma das experiências que vai agradar tanto aos pais como aos filhos mais aventureiros. O pilar 7 da ponte 25 de abril oferece uma verdadeira experiência sensorial aos seus visitantes. Através da realidade virtual é possível visitar locais da estrutura em que, fisicamente, nunca poderíamos estar, como o ponto mais alto da ponte, o andar sobre o cabo que se estende entre os dois pilares principais da ponte e sentir a trepidação do comboio. No final da visita, a 80 metros de altura, pode apreciar-se uma vista única sob o rio Tejo e a zona ribeirinha de Lisboa.

Preço: Adulto | €6,00

Estudante | €4,00

Aberto: Todos os dias | 10h00 às 20H00

Monte Selvagem. Montemor-O-Novo

No Monte Selvagem, em Montemor-o-Novo, é possível viajar além-fronteiras. As 60 espécies e os 350 animais, de corcodilos-do-nilo a cangurus saltitões, passando pelos lamas, levam-nos a várias partes do mundo sem sair do Alentejo. É possível visitar o parque através de uma caminhada com guia ou escolher uma viagem de trator. No espaço existe uma quinta pedagógica onde se pode alimentar e dar festas aos animais e ainda uma barragem com cisnes, patos e gansos, onde as famílias se podem sentar no final da visita para fazer uma piquenique.

Preço: Adulto | €14,00

Criança (4-12 anos) | €12,00

Aberto: de terça a domingo entre as 10h às 19h.

Minas de Lousal, Grândola

Visitar as minas de Lousal em Grândola é uma experiência única. Este é o único local em Portugal onde se pode entrar numa mina enquanto visitante e conhecer a realidade do dia-a-dia de um mineiro. As minas já não se encontram a laborar há mais de 30 anos, mas durante a visita é possível descobrir as antigas máquinas utilizadas pelos mineiros e ver o que se passa debaixo dos nossos pés. Além de visitar as minas pode ficar a conhecer o centro de Ciência Viva do Lousal, instalado em antigos edifícios ligados à mina e onde existem diversas experiências interativas.

Preço: Adultos e jovens| €6,00

Aberto: de terça a domingo entre as 10h às 18h.

Museu da Angra do Heroísmo, Açores

O museu da Angra do Heroísmo na ilha Terceira está situado num antigo convento franciscano do século XVII e oferece várias exposições, sendo que a principal é a «Do Mar e da Terra: Uma História no Atlântico». Sai-se a conhecer melhor a

história dos Açores, dos primórdios ao pós-25 de Abril. Além do museu é possível visitar a Igreja de São Francisco, conhecida como Igreja de Nossa Senhora da Guia, que apresenta a arquitetura religiosa do século XVII.

Preço: Adultos | €2,00

Crianças de 14 ou menos| entrada gratuita

Aberto: de terça a sexta: 09h30 -17h00, sábados e domingos: das 14h00 às 17h00

Centro do Vulcanismo e as Grutas de São Vicente, Madeira

O Centro do Vulcanismo da Madeira e as Grutas de São Vicente são, na opinião de Paulo Nogueira, “a junção perfeita para um passeio de lazer, cultura e entretenimento”. Durante a visita ao Centro há contacto com a história do nascimento do arquipélago da Madeira através de exposições e de um passeio pelas grutas. Foram formadas há cerca de 890 mil anos a partir de uma erupção e as crianças podem apreciar de perto oito túneis vulcânicos e pequenos lagos.

Preço: Adultos | €8,00

Crianças (5-14) €6,00

Aberto: Todos os dias das 10h00 às 18H00