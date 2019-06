José Sócrates visitou, este sábado à tarde, Armando Vara no Estabelecimento Prisional de Évora.

Segundo o Correio da Manhã, o antigo primeiro-ministro terá feito algumas observações sobre o futuro dos guardas prisionais que estavam à entrada no momento do registo, situação que não terá agradado quem ouvia. O mesmo jornal escreve ainda que houve mesmo uma guarda prisional que não permitiu mais comentários a José Sócrates, principal arguido na Operação Marquês.

Mas os desentendimentos não terão ficado por aqui.

Depois de visitar Armando Vara, foi pedido a Sócrates para preencher um papel com dados pessoas atualizados, situação que não agradou o ex-governante. Inicialmente José Sócrates recusou-se a preencher os documentos, mas, após uma discussão, acabaria por ceder.

De acordo com o Correio da Manhã, foi Armando Vara que pediu, por escrito, a autorização para receber a visita de José Sócrates.

Recorde-se que Armando Vara se entregou em janeiro no Estabelecimento Prisional de Évora, onde irá cumprir a pena de cinco anos a que foi condenado por três crimes de tráfico de influências no âmbito do processo Face Oculta.

Também José Sócrates esteve em prisão preventiva em Évora durante nove meses,