E que tal uns dias longe dos pais, para fazer surf, bodyboard, slide, arborismo ou BTT? O Centro de Férias de Vairão, que funciona no Mosteiro de Vairão, fundado antes de 974, oferece diversas opções para que os mais novos possam começar a trabalhar a sua independência. Os preços variam entre os 255 e os 571 euros. (www.apcc.org.pt) #Energia #Aventura

A cultura nem sempre é barata, mas a proposta do Município de Viseu mostra que é possível ter umas férias culturais sem gastar muito. A Casa de Lavoura e oficina do linho, A Casa das Memórias, A Casa da Ribeira e a Coleção Arqueológica José Coelho são os espaços que poderão ser visitados por um valor simbólico: a inscrição custa um euro, mas a visita tem de ser marcada previamente. #Observação #Artístico

O digital está por todo o lado e pode ser uma opção não desligar nem nas férias. Para alunos do 7.º ao 9.º ano, existe um Campo de Férias Digital em Coimbra, com partidas de Lisboa e Porto. Segurança e privacidade, gestão de tempo de ecrã, literacia de informação e ciberbullying são alguns dos temas debatidos. Os valores variam entre os 120 e os 220 euros. #Observação #Grupo

Laboratórios artísticos e oficinas criativas. Foi há 150 anos que nasceu Calouste Gulbenkian e há 50 anos que se fundou o museu com o seu nome e as palavras de ordem deste ano na Fundação Gulbenkian são: decrescer, sonhar e construir. E os objetivos dos laboratórios são pensar-fazendo, criar-refletindo, sonhar-desafiando. Informações em www.gulbenkian.pt #Artístico

Para os que veem a aventura como o mais importante de umas férias, os campos de férias do MyCamp - dez hectares de atividades que vão das mais tradicionais às mais radicais - podem ser a opção certa. Os preços variam (mais informações em www.mycamp.pt) #Aventura

De que é feito o mundo? O Museu Nacional de História Natural e da Ciência/Jardim Botânico de Lisboa repetem a iniciativa Férias no Museu, com um novo programa, que decorrerá nos períodos de 24 a 28 de junho, de 1 a 5 de julho e de 8 a 12 de julho. Os preços variam entre os 25 euros (dia) e os 100 euros (semana). #Observação #Grupo

Procura o contacto com os animais e com a natureza mas com as comodidades de um hotel? O Hotel Parque Serra da Lousã é uma boa opção, por estar inserido no Parque Biológico da Serra da Lousã, em Miranda do Corvo, onde existe inclusivament um centro hípico. E... a poucos quilómetros está Gondramaz, uma bela aldeia do Xisto. Informações em http://www.hotelparqueserradalousa.pt #Observação

Muita aventura em grupo ou em família, longe da confusão. A proposta do Parque de Aventura DiverLanhoso, na Póvoa do Lanhoso, concentra meia centena de atividades entre aventura e natureza e tem ainda alojamentos para que se possa aproveitar o espaço 24 horas por dia - entre casas de montanha e dormitórios. soft-rafting, caminhada aquática, canyoning, paintball, tiro ao alvo, equitação, caça ao tesouro, BTT, bungee jumping e rappel suspenso são algumas das ofertas. #Aventura #Grupo

Correr sem medo dos carros e entrar dentro do mundo rural, interagindo com animais, é uma das propostas das Quintãs Farm Houses, em Arouca. Trata-se de um complexo de turismo rural que dá aos visitantes tudo o que não se encontra numa grande cidade e é uma ótima oportunidade para umas férias em família. Informações sobre preços em www.quintas-farmhouses.pt #Observação #Aventura

Mas férias também podem ser sinónimo de ganhar dinheiro. Todos os anos o município de Oliveira do Hospital tem atividades para ocupar os tempos livres dos mais novos, pagando-lhes pelo trabalho prestado em prol da comunidade. Informações em www.cm-oliveiradohospital.pt (inscrições ainda não abriram para 2019) #Energia

Mas umas férias podem ser pensadas à medida de cada um, sem programas predefinidos, nem atividades de grupo. As pousadas da Juventude são uma opção em conta e a ter em conta. Há destinos históricos, de aventura, de praia e urbanos. Informações e preços em www.pousadasjuventude.pt/pt/roteiros #Aventura #Observação #Energia

O Parque dos Monges é uma mistura entre um ambiente calmo, com cabanas no centro de uma ilha, e atividades ao ar livre, mais ou menos radicais. Fica em Alcobaça e tem seis vertentes: Ambiental, Zoológico, Aventura, Temático, Animação e Alojamento. Informações em www.parquedosmonges.com #Aventura #Observação #Energia

Desafios de artes plásticas, das ciências experimentais, do movimento e da expressão. A proposta é da Fundação Serralves, Porto, que oferece oficinas temáticas aos mais novos (entre os 4 e os 12 anos). Informações em www.serralves.pt #Artístico

Para os mais novos que gostam de ciência e querem meter as mãos literalmente na massa, os campos de férias da Science4you podem ser um verão perfeito. Os preços variam entre os 35 euros (por dia) e os 175 euros (cindo dias). Informações em www.brinquedos.science4you.pt #Grupo #Observação