Um incêndio com duas frentes ativas numa zona de mato perto da urbanização Casal dos Estanques, na freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, motivou a intervenção de 86 operacionais, apoiados por 26 viaturas, de acordo com dados fornecidos pela Proteção Civil.

O alerta de fogo foi registado às 17h43, com a Proteção Civil a revelar que o mesmo consumiu apenas mato, não havendo nenhuma habitação em perigo, e que já está completamente controlado. Por agora, ainda não foi dada qualquer informação sobre o tempo que vão demorar as operações de rescaldo.

É, para já, também ainda desconhecida a causa do incêndio, bem como o total de área ardida. Há dois dias, o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) havia alertado para o facto de 15 concelhos de cinco distritos do continente estarem em risco de incêndio.