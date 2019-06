A Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga será reforçada já em breve com novas viaturas, anunciou este sábado o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio. O autarca, que falava nas cerimónias comemorativas do 220º aniversário da corporação bracarense, revelou a aquisição já de um Veículo Urbano de Combate a Incêndios e um Veículo de Operações Específicas, no seguimento da dotação e qualificação dos recursos humanos, tendo sido hoje incorporados treze novos bombeiros sapadores, entre os quais duas jovens, primeiras sapadoras na história daquela corporação, uma aposta da autarquia.

O comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, João Felgueiras, referiu o seu agrado com as melhorias a todos os níveis que se têm verificados durante os últimos anos na instituição de socorro, destacando a formação permanente para os seus elementos. João Felgueiras, o comandante de sapadores com mais experiência em Portugal, destacou ter a Companhia de Bombeiros Sapadores, já neste século XXI, “sido testemunho, ator e protagonista das maiores transformações que a humanidade assistiu, sempre em mudança, em que o conceito de risco evolui permanentemente”, no caso do concelho de Braga, com o seu crescimento, incluindo, nesta mesma área, “o aumento de sinistralidade rodoviária”.

“Esperamos que para o ano haja mais recrutas para reforçar os Bombeiros Sapadores de Braga, porque o crescimento de Braga assim o obriga, mas já hoje se verifica aqui uma melhoria da estrutura de proteção civil e todo o dispositivo dos bombeiros no concelho de Braga”, pediu o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto. “As preocupações do senhor presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, já vinham do tempo em que era vereador da oposição, onde sempre se preocupou com a segurança da sua população e respetivos bens, como da segurança dos próprios bombeiros sapadores”, reforçou, enaltecendo o papel de Rio “nas diligências que fez para a obtenção do novo estatuto dos bombeiros profissionais portugueses”, além do mais direto apoio que se tem verificado, através do vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Firmino Marques.