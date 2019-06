O bombeiro sapador de 1ª classe Luís Brito recebeu este sábado, em Braga, o crachá de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses, que constitui o mais alto galardão para os operacionais das forças de socorro.

Luís Brito foi agraciado num momento alto durante as cerimónias comemorativas do 220º aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, pelos seus 35 anos efetivos de conduta exemplar. É considerado unanimemente referência na instituição, recebendo por isso o galardão das mãos do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio.

O graduado começou a carreira nos Bombeiros Voluntários de Braga, tal como o seu pai, Mário da Silva, enveredando depois pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, afirmando no final da cerimónia sentir-se "muito gratificado por este reconhecimento ao mais alto nível". "Sei ter feito muito pela sociedade, mas é essa a minha obrigação, que resulta da nossa condição de bombeiros profissionais e do juramento que todos fazemos”, salientou.