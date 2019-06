Cristiano Ronaldo foi protagonista de um momento emocionante este sábado, quando a seleção nacional deixava o Estádio do Bessa, depois do treino matinal de preparação para a final da Liga das Nações, a disputar amanhã no Estádio do Dragão, no Porto, frente à Holanda.

Ao ver, através da janela do autocarro que levava a comitiva lusa, uma criança a segurar um cartaz onde se podia ler "Cristiano, dá-me um abraço", o avançado da Juventus pediu para o motorista parar o veículo e, com a ajuda dos seguranças, permitiu que o menino entrasse na viatura e o abraçasse, além de tirar uma fotografia para a posteridade e de um vídeo que já se tornou viral nas redes sociais.

O menino em questão chama-se Eduardo Moreira, tem 11 anos e é portador de uma doença rara, denominada de enxerto do hospedeiro, uma patologia que afeta a imunidade dos órgãos e para a qual não existe cura. O pequeno Eduardo, natural da Trofa, viu ainda ser-lhe diagnosticada leucemia quando tinha apenas um ano de vida, tendo recebido pouco depois o primeiro transplante de medula óssea - que acabou por não debelar o problema de saúde.