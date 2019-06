Dominic Thiem é o segundo finalista de Roland Garros. O tenista austríaco, número 4 do ranking mundial, venceu o líder da hierarquia, Novak Djokovic, em cinco parciais, por 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 e 7-5, num encontro que durou mais de quatro horas (4h13), tendo começado na sexta-feira e sido interrompido diversas vezes devido à chuva.

Thiem chega ao jogo decisivo do torneio francês pelo segundo ano consecutivo, enfrentando novamente Rafael Nadal, numa reedição da final do ano passado - ganha pelo espanhol, segundo do ranking, que afastou nas meias-finais Roger Federer, vencendo por 6-3, 6-4 e 6-2. Nadal, de resto, vai disputar a 12.ª final do torneio parisiense, tendo ganho as 11 anteriores.

Já Novak Djokovic conheceu o sabor da derrota depois de vencer três Grand Slams consecutivos (Wimbledon, US Open e Australia Open). O sérvio deixou elogios ao adversário, lamentando as condições atmosféricas em que a partida se desenrolou. "O Dominic jogou bem nos momentos importantes. Fez bons slices, bons passing shots. Houve muita vantagem em jogar de um lado devido ao vento. Quando jogas com condições de tempestade, o objetivo é, essencialmente, tentar sobreviver. Foram uma das piores condições que já joguei. Mas não quero arranjar desculpas: ele conseguiu, bom trabalho”, salientou o número um do mundo.