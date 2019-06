O mais jovem navegador do Rali Alto Tâmega, que decorrerá durante este fim de semana, em Trás-os-Montes, é Gonçalo Palmeira, natural de Braga e residente em Vila Verde. Com apenas 17 anos de idade já conta com um ano de experiência na terra e no asfalto.

Gonçalo Palmeira é navegador do piloto Rui Jorge Ferreira, um outro jovem, de São Pedro do Sul, que conduzirá um Peugeot 106 XSi, competindo na classe X1/8 e principalmente para a Copa 106. Este é um regresso do minhoto à prova onde há um ano se estreou, depois de em janeiro de 2018 ter frequentado o 1º Curso Ibérico de Copilotos, então na vila de Vieira do Minho, no distrito de Braga, onde logo se destacou.

A paixão pelos automóveis levou-o a enveredar pelo curso de técnico de mecatrónica automóvel no 11º ano de escolaridade, pretendendo continuar ligado à competição.