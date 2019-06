As festas de Lisboa, celebradas durante o mês de junho, são um marco da capital. O cheirinho a sardinha assada e o som de música popular portuguesa dão vida aos arraiais. Todos os anos, as festas levam muitas pessoas às ruas de Lisboa para conviverem e dançarem ou então apenas para se sentarem nas tasquinhas a comer e a beber. A PSP não quis deixar a data passar em branco e decidiu deixar um alerta a todos os que estão a pensar frequentar as festas este ano.

“O elevado aglomerado de pessoas propicia a prática de alguns crimes que podem ser evitados quando tomadas algumas medidas adicionais de segurança por parte das pessoas”, revela a autoridade em comunicado.

No mesmo documento, a PSP deixa ainda alguns conselhos. “Os arraiais muito ‘apertados’ são locais onde as carteiras, telemóveis e outros objetos mais facilmente se desencaminham”, revela.

Caso vá a uma “arraial típico, aconselhamos que chegue mais cedo para que mais cedo, preferencialmente até às 3h30, possa sair sem grandes apertos”, aconselha.

Se for para os arraiais com crianças, deve “procurar ir mais cedo e se possível, sem o uso das cadeirinhas/carrinhos para que as entradas e saídas sejam mais rápidas e seguras”. E como geralmente o estacionamento junto aos arraiais é escasso, a PSP aconselha a que deixe o carro longe do arraial e faça o resto do caminho a pé ou então deixe o carro em casa e vá de transportes públicos.

“Para comer sardinhas, febras e pão, para beber cerveja ou vinho, aconselhamos que leve dinheiro, a carta de condução e o cartão de cidadão nos bolsos da frente e deixe a carteira e mala em casa”, diz, acrescentando que em caso de emergência deve ligar para o 112.