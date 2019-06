Luís Boa Morte foi oficializado pelo Everton como novo treinador-adjunto de Marco Silva. O antigo internacional português vai preencher o lugar deixado vago por João Pedro Sousa, que saiu para assumir o comando técnico do Famalicão, recém-promovido à I Liga, tendo assinado por dois anos com os toffees.

"Estou muito feliz por me juntar ao Everton, um grande clube com muita história e tradição. Estou entusiasmado por voltar a trabalhar com o Marco Silva, que é um grande treinador e a quem agradeço por me conceder tão grande oportunidade", referiu o técnico de 41 anos, em declarações publicadas no site oficial do clube de Liverpool.

Boa Morte, recorde-se, passou grande parte da carreira como jogador no futebol inglês: duas épocas e meia no Arsenal (vencendo campeonato e Taça), seis meses no Southampton, seis épocas e meia no Fulham e quatro épocas e meia no West Ham, tendo ainda passado de forma fugaz pelo secundário Chesterfield em 2012/13, antes de encerrar a carreira.

Como técnico, passou pelas camadas jovens do Fulham e do Sporting (treinava os juniores em 2014/15, época em que Marco Silva orientou a equipa principal dos leões), orientando ainda a equipa principal do Sintrense e os sub-23 do Portimonense, projeto que deixou a meio da temporada passada para assumir a função de adjunto no Maccabi Haifa, em Israel.