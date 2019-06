O eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes propõe “melhores salários para todos por desígnio nacional”. A afirmação foi feita esta sexta-feira, num debate acerca da “penosidade no trabalho por turnos”, organizado pela UGT, em Vila Nova de Famalicão.

O trabalho por turnos abrange cerca de 20% dos trabalhadores da Europa. Apesar dos riscos e impactos negativos ao nível profissional, social, familiar e da saúde dos trabalhadores, foi unânime o reconhecimento da necessidade insuperável da sociedade relativamente a serviços e operações em contínuo ou permanência. Nesse âmbito, importa salvaguardar legislação e regulação que façam valer “os princípios e valores da dignidade humana e da promoção da qualidade de vida para todos”, questão onde a União Europeia se assume como líder mundial.

José Manuel Fernandes lançou hoje o repto para que “Portugal assuma como desígnio nacional o objetivo de garantir melhores salários para todos os trabalhadores”, uma vez que isso implicaria “uma estratégia sustentável de desenvolvimento e progresso não só económico, mas sobretudo social e humanista”.

Para o eurodeputado, “há muitas indignidades salariais”, destacando a propósito o papel da União Europeia na promoção de valores à escala global, privilegiando a inclusão e a promoção de competências humanas como fatores fundamentais de desenvolvimento.

“Não podemos ter medo de acarinhar e estimular a iniciativa privada, empreendedorismo, competitividade e produção de valor acrescentado, porque só assim, com uma economia forte, assente nas pequenas e médias empresas, podemos triunfar à escala global e garantir, de forma sustentada, melhores salários para todos os portugueses, tanto do setor público como do privado”, afirmou José Manuel Fernandes.

O eurodeputado lamentou a existência de “salários demasiado baixos, até para trabalhos de elevada competência e de exigência técnica”, pugnando a postura social e humanista de exigência e ambiciosa, capaz de gerar “melhor qualidade de vida e uma economia forte” e advertiu que “não podemos confundir produtividade com mais horas de trabalho, nem é com salários baixos que construiremos uma economia mais forte à escala global”.

Também “sem medo da globalização”, José Manuel Fernandes assumiu “a defesa de uma sociedade aberta, livre, sem fronteiras e com respeito pela democracia, pela diversidade, pelo multiculturalismo e, acima de tudo, pela dignidade humana”.

Nesse âmbito, destacou a ambição permanente da União Europeia pela promoção da qualidade de vida dos cidadãos, com forte valorização dos direitos sociais e a valorização das competências humanas, da investigação e da criação de valor acrescentado como fatores de diferenciação e de competitividade à escala global.

“Quem acha que podemos vencer a globalização com fronteiras fechadas, está enganado, só em conjunto podemos vencer os desafios”, afirmou José Manuel Fernandes, no debate moderado pelo diretor do Correio do Minho, Paulo Monteiro, que contou com a participação do especialista em medicina do trabalho Mário Freitas e o sociólogo e professor universitário João Duque e o deputado Nuno Sá, o presidente da UG/Braga, César Campos, e o vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Augusto Lima.