Duas jovens mulheres foram agredidas por quatro homens, na passada quarta-feira, enquanto se encontravam num autocarro, em Londres, por recusarem beijar-se novamente perante um grupo.

Melania Geymonat e a sua namorada, Chris, foram as duas vítimas deste ataque. Enquanto se encontravam juntas num autocarro em Londres, um grupo de quatro homens abordou-as, fazendo gestos sexuais e tentando com que as raparigas se beijassem à sua frente, refere o site LADbible.

Ao recusarem, os homens agrediram-nas, deixando-as a sangrar. “Não sei se fiquei inconsciente. Senti sangue, estava a sangrar por toda a minha roupa e por todo o chão”, refere Melania Geymonat, de 28 anos.

“Eles começaram a comportar-se como hooligans, exigindo que nós nos beijássemos para eles poderem ver, chamaram-nos lésbicas e descreveram posições sexuais”, escreveu no Facebook.

Após a agressão, o grupo roubou os pertences do casal, referiu o jornal The Times. Melania Geymonat e Chris foram levadas para o hospital devido às lesões que apresentavam.

"Não me lembro de todo o episódio, mas a palavra 'tesoura' ficou na minha cabeça. Na tentativa de acalmar as coisas, comecei a fazer piadas. Pensei que isso pudesse fazer com que eles desaparecessem. A Chris até fingiu estar doente, mas eles continuaram a assediar-nos”, referiu a vítima, Melania Geymonat.