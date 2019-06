Rafael Nadal está na final do torneio de Roland Garros, a 12.ª da sua carreira. O tenista espanhol, número 2 do ranking mundial, derrotou Roger Federer em três sets, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, numa partida que durou duas horas e 25 minutos e disputada sob condições adversas - foi muito forte o vento que se fez sentir no court Philippe Chatrier.

Federer, número 3 da hierarquia, somava cinco triunfos consecutivos frente a Nadal, mas nunca havia conseguido derrotar o espanhol em Roland Garros. Não foi desta: Nadal esteve sempre à frente das operações - salvo um momento no início do segundo parcial - e acabou por não dar grandes hipóteses ao suíço, rival e amigo de sempre.

O espanhol fica agora à espera do vencedor do duelo entre Novak Djokovic e Dominic Thiem para saber quem irá defrontar na final, a 12.ª da sua carreira - soma 11 vitórias. No que respeita ao número total de majors (torneios do Grand Slam), pode subir para 18.