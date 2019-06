O reconhecimento e a regulamentação da profissão de criminólogo foram aprovados esta sexta-feira, em votação final global, na Assembleia da República. O PS foi o único partido a abster-se, enquanto os restantes partidos votaram a favor da proposta apresentada.

As iniciativas do BE e CDS-PP para este tema, já discutidas em janeiro, foram a base para o texto final da Comissão de Trabalho e Segurança Social, refere o Diário de Notícias.

O BE sugeria que a criminologia fosse considerada como profissão que analisa e estuda o fenómeno criminal e que presta apoio às Instituições de Controlo, afirma o mesmo jornal.

Já o CDS-PP propunha a habilitação de criminólogos a quem exercesse o seu trabalho com um grau de licenciatura em criminologia, respeitando as futuras regras de ética e códigos de conduta da profissão.