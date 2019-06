As mensagens foram divulgadas esta sexta-feira pelos canais brasileiros TV Record e Globo, que tiveram acesso à troca de mensagens entre a modelo brasileira e o jogador do PSG.

De acordo com as estações brasileiras, as mensagens têm data de 16 de maio depois do primeiro encontro entre os dois num hotel de Paris.

Nas mensagens agora divulgadas é possível constatar a modelo brasileira a queixar-se que ficou com hematomas nas nádegas. Neymar defendeu-se e disse que não foi o único culpado que e que a mulher “pedia mais”.

Veja a transcrição da conversa (sem correção ortográfica), na íntegra:

(Os horários são os indicados no celular. Não está claro se são de Paris ou de Brasília)

Najila (17h15) : “Eu vou dormir, tá? Vc não vem e tá dando mancada me deixando esperando. Era só falar q não vinha.”

: “Eu vou dormir, tá? Vc não vem e tá dando mancada me deixando esperando. Era só falar q não vinha.” Neymar (17h15) : “15’in eu chego. Eu to indo. Tava me arrumando. Hahaha.”

: “15’in eu chego. Eu to indo. Tava me arrumando. Hahaha.” Najila (17h15) : “Vai casar não.”

: “Vai casar não.” Neymar (17h16) : “Hahahhaha grazas a Deus né.”

: “Hahahhaha grazas a Deus né.” Najila (17h16) : “Meu cel vai descarregar eu não sei onde tá meu carregador. To esperando. 203”

: “Meu cel vai descarregar eu não sei onde tá meu carregador. To esperando. 203” Neymar (18h16) : “Independente do que você fez comigo, fica bem aí. Qualquer coisa manda msg.”

: “Independente do que você fez comigo, fica bem aí. Qualquer coisa manda msg.” Najila (18h24) : “Eu quero ir embora. Só isso.”

: “Eu quero ir embora. Só isso.” Neymar (18h24) : “Ok.”

: “Ok.” Najila envia a foto das nádegas.

envia a foto das nádegas. Neymar responde com emojis de “carinha triste” e “o que posso fazer?”

responde com emojis de “carinha triste” e “o que posso fazer?” Najila (18h26) : “Eu tava de meia calça por causa disso. Vc lembra de tudo ontem? Enfim.”

: “Eu tava de meia calça por causa disso. Vc lembra de tudo ontem? Enfim.” Neymar (18h26) : “Óbvio.”

: “Óbvio.” Najila (18h27) : “Pode me bloquear. Eu vou sumir. Vou acabar com essa... ...Nem sei explicar.”

: “Pode me bloquear. Eu vou sumir. Vou acabar com essa... ...Nem sei explicar.” Neymar (18h27) : “Relaxa, segue sua vida e tá tudo certo.”

: “Relaxa, segue sua vida e tá tudo certo.” Najila (18h30) : “Se conseguir o voo de manhã me avisa, por favor.”

: “Se conseguir o voo de manhã me avisa, por favor.” Neymar (18h37) : “Ok, mando”

: “Ok, mando” Najila (18h40) : “O cara q eu conheci hoje não era o mesmo q ontem. Foi por esse Neymar de hj q me apaixonei.”

: “O cara q eu conheci hoje não era o mesmo q ontem. Foi por esse Neymar de hj q me apaixonei.” Neymar (18h41) : “Vc não me conhece bem, sou normal.”

: “Vc não me conhece bem, sou normal.” Najila (18h41) : “Somos todos”

: “Somos todos” Neymar (18h42) : “Eh que ontem foi rápido e não tivemos tempo de conversar. E hoje a gente trocou ideia.”

: “Eh que ontem foi rápido e não tivemos tempo de conversar. E hoje a gente trocou ideia.” Najila (18h44) : “Pode ser. Tava empolgada em te conhecer... Ontem foi tudo tão rápido... Daí pela manhã vi essas marcas... Ontem mal falamos. Vc tava agitado... Aí hoje chegou mais calmo. Ontem eu tava calma, e hj quem ta agitada sou eu... Desencontramos... Pena que deu errado.”

: “Pode ser. Tava empolgada em te conhecer... Ontem foi tudo tão rápido... Daí pela manhã vi essas marcas... Ontem mal falamos. Vc tava agitado... Aí hoje chegou mais calmo. Ontem eu tava calma, e hj quem ta agitada sou eu... Desencontramos... Pena que deu errado.” Neymar (18h45) : “Mas as marcas vc foi culpada tb hahaha vc pedia mais (enviou emoji de 'o que posso fazer').”

: “Mas as marcas vc foi culpada tb hahaha vc pedia mais (enviou emoji de 'o que posso fazer').” Neymar responde a mensagem em que Najila afirma que eles se desencontraram: “Sim, infelizmente.”

responde a mensagem em que Najila afirma que eles se desencontraram: “Sim, infelizmente.” Neymar responde a mensagem em que Najila diz ‘Pena que deu errado’: “Não deu não, a gente se conheceu e foi legal...da pra ver que você eh uma pessoa maneira. Infelizmente o episódio de hj estragou um pouco. Mas foi um prazer te conhecer.”

responde a mensagem em que Najila diz ‘Pena que deu errado’: “Não deu não, a gente se conheceu e foi legal...da pra ver que você eh uma pessoa maneira. Infelizmente o episódio de hj estragou um pouco. Mas foi um prazer te conhecer.” Najila (18h46) : “Tá doido? Eu pedi pra parar e vc até pediu desculpas. Mas agora. Mais uma pra terapia.

: “Tá doido? Eu pedi pra parar e vc até pediu desculpas. Mas agora. Mais uma pra terapia. Neymar manda dois emojis de "carinha pensativa".

manda dois emojis de "carinha pensativa". Najila (18h47) : "Fica sussa. Vc continua sendo Neymar. E eu só uma qualquer."

: "Fica sussa. Vc continua sendo Neymar. E eu só uma qualquer." Najila (21h24) : Se vc mandou aquela foto p alguém pfv pede pra apagar pq não quero nada envolvendo meu nome c o seu."

: Se vc mandou aquela foto p alguém pfv pede pra apagar pq não quero nada envolvendo meu nome c o seu." Neymar (21h27) : “Jamais faria isso.”

: “Jamais faria isso.” Najila (21h42): “Perto do que vc fez. Não seria nada. Mesmo q eu tenha me alterado só hoje, (e pagado de loca pq antes a ficha não tinha caindo) Vc sabe mt bem o q vc fez e como me tratou. Aliás, destratou!!! Mesmo que isso fique em off pra sempre e nunca mais nos falamos, lá no fundo vc sabe o q aconteceu... Deus é justo e a Ele dinheiro nenhum compra. Espero q vc nunca sinta metade da angústia que eu senti nessa viagem... Acho que uma GP é tratada com mais empatia. O q mais me assusta nisso tudo é que vc realmente achar q foi tudo de boa, e eu sou totalmente louca. Mostra q seu cérebro só funciona dentro de campo. E seu coração não funciona em lugar nenhum. Mas enfim, seja o q for não me importa mais. Vou seguir e tomar o máximo de remédio possível pra esquecer q um dia estive aqui pra ser tratada assim. Dorme bem! E obrigada. Pelo menos agora eu realmente sei quem é Neymar Jr.”