Singapura, um dos países com resultados escolares mais elevados, vai acabar com os rankings de notas, a partir do próximo ano letivo. Com esta medida, o Ministério da Educação pretende acabar com a pressão que as crianças sentem e que se foquem apenas no seu desenvolvimento pessoal, acabando com a competição entre alunos.

“Aprender não é uma competição”, é a mensagem que o Ministro da Educação Ong Ye Kung pretende transmitir.

Uma outra medida tomada pelo Ministério será acabar com os testes durante o ensino Básico. Os alunos serão avaliados a partir de debates, trabalhos de casa e questionários. Os termos “aprovado” e “reprovado” vão ser igualmente abolidos.

Os alunos com qualificações mais elevadas nas áreas de Matemática, Ciência e Leitura vão ter avaliações, porém, estes limitam-se a “observações mínimas e máximas”. A caderneta escolar vai ter um outro papel na vida dos alunos, permitindo que os mesmos autoavaliem os seus pontos fortes e fracos, indica Ong Ye Kung.

Singapura é uma das referências a níveis académicos, sendo que ocupa o primeiro lugar no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), refere o Diário de Notícias.