A direção de Finanças do Porto, que tem sido alvo de polémica depois de terem sido noticiadas as operações stop para cobrar dívidas, tem desde 2017 uma equipa secreta para vigiar, seguir e fotografar suspeitos de crimes fiscais.

A notícia foi avançada, esta sexta-feira, pelo Jornal Económico, que revelou que a atuação da equipa especial levou à ordem de uma auditoria pela Autoridade Tributária (AT), na sequência de uma denúncia de uma organização sindical.

O ministério das Finanças, que já confirmou que está a decorrer uma auditoria, garantiu, ao mesmo jornal, que esta equipa especial do Fisco tem enquadramento orgânico, tendo sido criada por proposta do anterior diretor de Finanças do Porto.

A equipa é composta por um coordenador, ex-perito da Polícia Judiciária, e sete inspetores tributários, que levam a cabo vigilâncias, seguem pessoas e recolhem imagens que possam revelar sinais exteriores de riqueza.

Fonte da AT adiantou que o objetivo da equipa seria o de criar uma base de dados - de acesso reservado - sobre suspeitos de crimes fiscais.

Contactado pelo Jornal Económico, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos Paulo Ralha disse não ter conhecimento da existência da equipa especial.