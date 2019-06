João Félix tornou-se esta sexta-feira o jogador mais valioso do campeonato português, de acordo com a Transfermarkt, um portal especializado em questões de mercado.

O jogador do Benfica, avaliado em 70 milhões tem sido elogiado não só a nível nacional mas também internacional e já foi apelidado pela CNN como o próximo Cristiano Ronaldo.

Em março, Félix encontrava-se em terceiro lugar no ranking, mas segundo a última atualização, o jogador já destronou Éder Militão, que ocupava o primeiro lugar. Militão foi superado também por Bruno Fernandes do Sporting, o único jogador do clube presente no top 10.

Segundo a lista, depois de Félix, Bruno Fernandes e Militão vem Alex Telles em quarto lugar seguido de Grimaldo e Rúben Dias.

Moussa Marega do FC Porto ocupa o 7 lugar do ranking e Danilo o oitavo. Em nono e décimo lugar estão dois jogadores do Benfica, Rafa e Pizi.