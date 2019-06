A prova da Baja TT Rota do Douro Verde, quarta prova do Campeonato Portugal de Todo o Terreno AM48, foi anulada, “por ser incomportável assegurar a viabilidade financeira”.

Segundo adianta esta sexta-feira na sua edição eletrónica o jornal semanário Autosport, “pela segunda vez em três anos, esta prova do Gondomar Automóvel Sport não consegue colocar de pé o evento”.

Num comunicado enviado aos pilotos, a comissão responsável pela organização da prova referiu que “na sequência da inesperada alteração do enquadramento orçamental previsto para valências relacionadas com o policiamento, segurança e socorro da prova, aliada à fraca adesão à prova, tornou-se incomportável assegurar a viabilidade financeira da prova”.

“Como tal, é com profundo pesar que a comissão organizadora da edição 2019 da Baja TT Rota do Douro Verde informa que decidiu, por unanimidade, anular a realização da prova”, segundo refere a organização do evento.

Segundo o mesmo comunicado, depois das primeiras reuniões, “os custos solicitados para operações de policiamento, segurança e socorro, aumentaram substancialmente, quando comparados com os custos na edição de 2018, apesar dos meios humanos e materiais serem similares”, salientando que “num dos casos o aumento foi de cerca de 30%, mas, em outro, o aumento foi superior a uns incompreensíveis mil por cento”, refere a missiva.

Sem a possibilidade de encontrar soluções alternativas, a Comissão Organizadora do evento decidiu cancelar a prova, o que ainda segundo o Autosport constitui “um balde de água fria numa competição que tem estado a ser fantástica”.

A próxima prova do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, passará a ser a Baja TT Idanha-a-Nova, realizando-se apenas a 21 e 22 de setembro, sendo que depois disso ficará a faltar apenas a Baja de Portalegre 500, que se realiza de 24 a 26 de outubro.