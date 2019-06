O espetáculo garantido do Rali Alto Tâmega atrai não só os pilotos de Portugal, como da vizinha Espanha, sendo a prova candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis em 2020, com o presidente do CAMI Motorsport, Nuno Loureiro, a assumir a ambição de organizar o melhor rali de asfalto do país, com sinergias entre os quatro municípios transmontanos.

Quase cinco dezenas de equipas disputarão já este fim de semana, a edição de 2019 do Rali Alto Tâmega, evento organizado pelo CAMI Motorsport e que pela primeira vez vai unir os municípios de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços, prova além do mais já candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis, depois de impor-se no Regional do Norte.

As tradições são grandes nesta prova transmontana, em que entre 1983 e 1992, o quadro de vencedores do Rali Alto Tâmega incluiu nomes incontornáveis dos ralis em Portugal, como Joaquim Santos, Joaquim Moutinho, António Rodrigues, José Miguel, Carlos Bica e Fernando Peres, só para falar nos pilotos mais famosos ainda no imaginário do público.

Em 2018, por iniciativa do CAMI Motorsport e com o apoio dos municípios de Boticas e Chaves, o Rali Alto Tâmega voltou à estrada e consagrou uma dupla transmontana, Luís Delgado e André Carvalho, ao volante do Citroën C2 S1600, mas este ano, o desafio é ainda maior já que a Boticas e Chaves juntam-se os municípios de Montalegre e Valpaços, tornando o rali num verdadeiro evento da região do Alto Tâmega, deixando antever um espetáculo inesquecível para os adeptos do desporto automóvel, na região transmontana.

Pontuável para o Campeonato Norte de Ralis, Campeonato de Portugal GT de Ralis, Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis e Copa 106, o Rali Alto Tâmega é candidato ao Campeonato de Portugal de Ralis em 2020, com Nuno Loureiro, o presidente do CAMI Motorsport, a assumir publicamente a ambição de organizar “o melhor rali de asfalto do país”, pelo que tem vindo a trabalhar afincadamente com os todos os autarcas.

Um total de 47 equipas responderam ao apelo de um desafiante percurso composto por nove classificativas e 113,85 kms cronometrados traçado numa das mais belas regiões do país e prometendo projetar a região do Alto Tâmega em todo o país e não só, até porque a edição deste ano também atraiu concorrentes vindos de Espanha, um novo dado que a organização espera reforçar nos próximos anos, devido ao crescente entusiasmo da prova.

Na lista de inscritos destacam-se alguns dos principais protagonistas do Campeonato Norte de Ralis, ao volante de diferentes gerações dos Mitsubishi Lancer Evolution, mas também o Citroën C2 S1600 da dupla vencedora no ano passado, três Porsche 997/991 GT3, um Citroën DS3 R5, um Ford Fiesta ST R5+ e várias outras viaturas que prometem gerar emoções fortes no asfalto transmontano com o centro operacional da prova instalado no Quartel do Regimento de Infantaria N.º 19, em Chaves, o que será até uma mais-valia.

Nuno Loureiro, o presidente do CAMI Motorsport, destacou que “este ano temos um rali reforçado ao nível da estrutura, mas também da ambição, todos os agentes envolvidos na organização, desde o CAMI Motorsport aos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços, passando por forças de segurança, corporações de bombeiros, patrocinadores, etc., que fizeram um excelente trabalho na preparação e divulgação da prova para todos”.

“Estou convencido que temos todas as condições para sermos o melhor rali de asfalto do país. Este ano temos inclusive alguns pilotos vindos de Espanha, o que significa que o rali começa a extravasar fronteiras, como já era o nosso objetivo”, referiu Nuno Loureiro.

Programa

Sábado: Shakedown – Valpaços » 08h30 - 12h30 Partida Simbólica - Porta D'Armas Quartel R. Infantaria N.º 19 » 15h50 PE1 Valpaços (15,37 kms) » 16h22 PE2 Chaves Sul (17,76 kms) » 17h01 PE3 Street Stage Alto Tâmega - Chaves (1,52 kms) » 21h04.

Domingo: PE4 Boticas 1 (12,20 kms) » 10h50 PE5 Montalegre 1 (11,08 kms) » 11h36 PE6 Chaves Oeste 1 (16,32 kms) » 12h01 Reagrupamento - Quartel R. Infantaria N.º 19 PE7 Boticas 2 (12,20 kms) » 14h09 PE8 Montalegre 2 (11,08 kms) » 14h55 PE9 Chaves Oeste 2 (16,32 kms) » 15h20 Chegada e Pódio Final - Biblioteca Municipal de Chaves.