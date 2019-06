Problemas de motor obrigaram o piloto transmontano Luís Nunes a cancelar a sua participação no Rali Alto Tâmega, durante o próximo fim de semana, devido a um problema detetado no Ford Fiesta ST R5+, que obrigará à operação no motor diretamente nas oficinas em Inglaterra.

Este é um desfecho inglório para o piloto do concelho de Valpaços, que estava bastante motivado para a sua estreia em ralis, logo na sua região, onde era uma das presenças mais aguardadas do Rali Alto Tâmega, a disputar no asfalto de Valpaços, Boticas, Chaves e Montalegre, um dos principais espetáculos automobilísticos garantidos desta temporada.

“Fiquei mesmo muito desiludido quando eu soube ir falhar o Rali Alto Tâmega”, referiu Luís Nunes, que teria o experiente José Janela como navegador, explicando que “a equipa detetou um problema grave no início da semana e o motor vai ter de ser enviado para Inglaterra, porque como se sabe não existem ainda motores para o R5+ aqui em Portugal”.

“Ficámos sem qualquer hipótese de ter o carro pronto em tempo útil, o que constitui uma desilusão enorme, porque tínhamos todo o investimento e todo o trabalho de casa feito, já depois de contactarmos um navegador experiente, como o José Janela, que se mostrou logo disponível para me auxiliar durante esta estreia”, referiu Luís Nunes esta sexta-feira.

“Tínhamos feito todos os reconhecimentos durante o passado fim de semana e estávamos esperançados num bom resultado, apesar de ser a minha primeira experiência em ralis”, disse Luís Nunes, deixando “uma palavra para os adeptos, patrocinadores, organização e todas as pessoas que me apoiaram, esperando sinceramente que o rali corra bem e seja uma grande festa para Valpaços e para toda a região do Alto Tâmega”, afirmou o piloto que já tinha abrilhantado a apresentação oficial da prova, na Casa do Vinho, em Valpaços.

Luís Nunes e a equipa Veloso Motorsport vão agora tentar ter o Fiesta R5+ pronto para a Rampa de Santa Marta, em Santa Marta de Penaguião, no Alto Douro Vinhateiro, nos dias 15 e 16 de junho, terceira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.