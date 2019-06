Jovens desesperados no aeroporto

O aeroporto de Lisboa está transformado num verdadeiro caos e é mais do que notório que segue desgovernado e com tendência a piorar. Para quem leva bagagem de porão, o filme começa logo nos balcões de check-in para deixar as malas, que agora são todos no mesmo sítio, existindo uma entrega rápida que peca por falta de assistentes em número suficiente que expliquem às pessoas como se faz. É ver as pessoas feitas baratas tontas de um lado para o outro, mal sabendo o que as espera a seguir. Filas intermináveis para chegar à revista das malas de cabina, que no caso do terminal 2, faz lembrar uma serpentina, tantas voltas dá na própria sala para não chegar à vergonha de passar a própria porta da rua para fora.

Bem, chegados a essa zona, com pessoas a pedir para ultrapassar pela esquerda e pela direita porque têm o voo em risco, é um ver se te avias, com os coitados dos funcionários a tentar tudo por tudo para despachar serviço, provavelmente pressionados por alguém superior. O problema é que essa revista a despachar torna-se, sem nos apercebermos, um gravíssimo problema de segurança que pode perfeitamente um destes dias dar aberturas de telejornal pelos piores motivos. Depois disso, e enquanto esperamos pela porta do nosso voo, encontramos salas completamente lotadas, pessoas no chão , restaurantes apinhados de gente onde mal sobra um pouco de ar para respirar.

Já não é a primeira nem a segunda nem a terceira e nem será sequer a última vez que me trocam a porta do voo quando estamos já todos a fazer fila, e é no mínimo caricato ver pessoas a agarrarem nos filhos e nas trouxas como podem e a correr desenfreadas para a nova porta, com o intuito de se chegarem mais à frente. Porquê? Porque a nova moda das companhias aéreas é seguirem os maus exemplos das low-cost, mas que são low-cost por isso mesmo. Obrigam-nos a enviar as malas de cabina para o porão porque dizem que o voo vai cheio e nós, já cansados disto tudo e que fizemos uma malinha mais pequena para não ter de esperar que a mala chegue no destino, temos de levar com tudo isto. Temos ainda de levar com os voos constantemente atrasados devido ao tráfego num espaço que já se viu há tempo demais que é curto para tanta gente.

Esta semana vi 3 jovens desesperados, uma delas em lágrimas, porque não iam chegar a tempo e iam, por isso, perder o voo de regresso ao seu país. Ninguém os avisou que o aeroporto está neste estado e, por isso, “limitaram-se” a chegar hora e meia antes. As filas para as reclamações são imensas, ninguém dá explicações concretas e é o jogo do empurra, deixando nomeadamente os estrangeiros à sorte deles. Nós, por cá, vamos discutindo ainda onde vai ser o novo aeroporto, numa espécie de reedição do Jogo da Glória, por entre caminhos, avanços e recuos.

O atual não tem ar de vir a melhorar nos próximos tempos e assim vamos nós tratando os que querem conhecer-nos. É por isso que foi considerado há bem pouco tempo um dos piores do mundo. É desta forma que recebemos os turistas. Depois admirem-se que as modas passem…