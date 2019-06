A crise do sistema

Portugal e crise parecem sinónimos. A palavra é normalmente percebida num sentido pejorativo. Mas significa decisão, determinação, julgamento.

A palavra crise é, sem dúvida, uma das que, ao longo dos últimos séculos, mais tem sido empregue em Portugal, na política, na economia, na área social, no desporto, enfim, em quase tudo.

Portugal e crise parecem, por vezes, sinónimos. E, como sabemos, a palavra é normalmente percebida num sentido quase pejorativo: dificuldade extrema.

No entanto, ela significa decisão, determinação, julgamento.

A crise é, em suma, um momento de mudança.

E é neste sentido que devemos concluir que o sistema político, no seu todo, está em crise, isto é, em mudança.

Basta para isso concentrarmo--nos nestes dados, revelados no ano passado, no programa Fronteiras xxi, da RTP, com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

Mais de metade dos jovens, a nível mundial, não se sentem representados pelos respetivos governos. O estudo, realizado pelo Financial Times, com uma base de 12 mil entrevistas, conclui ainda que apenas 28% afirmam ter participado nos últimos atos eleitorais dos seus países.

Em Portugal, o estudo Emprego, Mobilidade, Política e Lazer, realizado em 2015, conclui que 57 % dos jovens entre os 15 e os 24 anos não sentem qualquer interesse pela política.

“Apenas 17,3% dos jovens consideram que a democracia funciona bem em Portugal, o que, mesmo assim, constitui uma percentagem ligeiramente acima da média do país (16,6 %)”, acrescenta ainda o estudo.

Atentemos então no panorama nacional, numa altura em que a discussão sobre se a crise é da direita, da esquerda, de todos os lados ou de lado nenhum, foi posta em cima da mesa.

Confrontada com uma abstenção de quase 70% nas eleições europeias do dia 26 de maio, a classe política, como já é costume, parece querer meter a cabeça na areia. O Presidente da República prevê a crise da direita, a direita diz que é a do sistema e o governo diz que não há crise nenhuma.

Concluindo, a crise é de todos, a crise não é de ninguém.

Distraída com estas argumentações inúteis, a classe política portuguesa não quer perceber – ou não percebe mesmo – que manter a cabeça na areia por demasiado tempo vai acabar por asfixiá-la.

A sociedade, por seu turno, ao alhear-se cada vez mais da política, não quer perceber – ou não percebe mesmo – que é a democracia que corre o risco de asfixia.

Enquanto isto, em outubro vamos ter eleições legislativas. Vamos decidir quem vai governar-nos nos próximos quatro anos.

Será que vamos continuar a entregar a uma minoria de cidadãos os destinos de todos nós?

Jornalista