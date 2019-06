Carteira aberta

Pagar 700 euros para fazer uma escritura parece pouco proporcional. “Não imagina como era antes”, diz o conservador...

O ambiente é afável, o conservador é solícito nas explicações. Para as descrições tenebrosas que nos últimos tempos vão chegando das renovações de cartões de cidadão e repartições de Finanças, está tudo bem. Claro que as interações com os funcionários públicos com anos de casa deixam sempre aquela sensação de que estão assoberbados e que os serviços não têm parado de perder braços, ao mesmo tempo que se somaram as competências e responsabilidades.

Internet, marcações online, tudo parece querer simplificar o contacto com o Estado, mas ainda há muito por olear e a literacia da maioria da população também não é grande, pelo que a carga de trabalho não é menor. É a realidade em muitos setores e ajuda a perceber um bocado o desgaste para lá das filas – o que desculpa os funcionários, muitos de uma paciência inestimável, mas devia obrigar quem governa a passar umas horas nos serviços públicos simplesmente a observar.

Calha um conservador bem-disposto. Num par de horas fica tratada a compra e venda de casa, um processo que já se sabe que nunca é tão ágil como gostaríamos. É o dia dos papéis, reunião marcada na conservatória e, tirando um ou outro acerto e os procedimentos habituais, está tudo conforme e pronto para rubricar e assinar.

Pelo meio apresenta-se a “conta”. Com o serviço “Casa Pronta” são 700 euros. Mas entretanto é preciso uma fotocópia da certidão... parece estar a começar um daqueles sketches humorísticos. São só mais uns pozinhos: são mais 20 euros até dez páginas e mais um euro por cada página extra, descreve, diligente, o conservador. É o que mandam dizer os emolumentos. E como é preciso verificar o estado civil são mais dez euros por cada consulta.

Então mas a informação não está toda centralizada? Não, é mesmo assim, são registos diferentes. Como se uma pessoa se tivesse casado numa capela em Las Vegas e não fosse obrigatório instaurar o processo de casamento na conservatória do Registo Civil.

Não quero dizer mal da Casa Pronta. “Nem imagina quanto pagava antes”, sorri o conservador. “Quanto era?”, perguntamos. Pergunta inesperada, mas seria à vontade mais de mil, responde. E ainda era preciso passar por várias etapas e agora está tudo centralizado – só que ainda vai ser preciso alterar a morada fiscal, tudo rápido através dos modernos leitores de cartão do cidadão, que agora também são precisos para marcar consultas online no Serviço Nacional de Saúde. Pode ser o futuro mas, de repente, passou a ser tudo menos prático e a exigir mais uns passos extra ao cidadão.

Em relação à Casa Pronta, dizem os sites de finanças pessoais que se poupa 70%. Se calhar sou só eu, mas acho que, mesmo assim, pagar mais de 700 euros num simples ato, mais os impostos associados à compra, quando se trata de uma escritura de uma casa que vamos pagar, de documentação que tivemos de coligir, do empréstimo que já foi preciso tratar no banco, parece no mínimo desproporcional num país onde o salário mediano vai pouco além dos 800 euros e onde, com 700 euros mais extras, apesar da especulação, ainda se aluga uma casita (bungalow, vá) para uma semana de férias ao pé da praia. Para não falar de outras diferenças mais substantivas que podem fazer no orçamento familiar.

Ainda se oferecessem uma limpeza geral e um miminho de boas-vindas... Assim parece ser só aproveitar que estamos de carteira aberta para ajudar um bocadinho mais a financiar a máquina do Estado, que em tantas áreas revela estar a precisar de uma revisão profunda.

