O Rali da Ribeira Brava marca a chegada a meio da época do Campeonato da Madeira de Ralis Coral, durante o próximo fim de semana, com Alexandre Camacho à espreita de dar mais uma vitória aos seus fãs.

A quarta prova do Campeonato da Madeira de Ralis Coral, o Rali da Ribeira Brava, tem organização do Automóvel Clube de Santa Cruz, consistindo num percurso total de 83,38 quilómetros cronometrados, com nove especiais de classificação.

Alexandre Camacho integra a prova confortavelmente no primeiro lugar da classificação, somando até agora, duas vitórias em três possíveis, só que apesar da forte oposição de Miguel Nunes ou de Pedro Paixão, Alexandre Camacho continua a ser principal candidato à vitória pese embora desconheça grande parte do figurino do rali.

“Será um rali competitivo e difícil, com a agravante de uma prova nova para nós, pois não a disputámos o ano passado”, afirmou Alexandre Camacho, destacando que “nós só conhecemos o troço da Serra de Água, pelo que todos os outros serão novidade”.

“Os nossos adversários já estão familiarizados do ano passado, ainda assim, vamos para este rali com vontade de vencer e manter a liderança do Campeonato”, referiu Alexandre Camacho, que será navegado por Pedro Calado.

A prova vai para a estrada na sexta-feira, pelas 21 horas, com realização da Super Especial de 3,3 quilómetros na Ribeira Brava e no sábado terão lugar os restantes oito troços, com início perto das 11h00 e término às 18h00.